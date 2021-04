5 films en series die in week 16 op Netflix verschenen: Shadow and Bone en meer

Ook in week 16 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Shadow and Bone, de nieuwe documentaire van David Attenborough, een thriller in de ruimte en meer.

Het langverwachte Shadow and Bone is deze week verschenen. Deze fantasyserie moet Netflix’s antwoord op Harry Potter worden. Of dat gelukt is, kun je nu zelf gaan zien. Maar dat is uiteraard nog lang niet alles. Ook Life in Colour, de nieuwe natuurdocumentaire van David Attenborough, staat voor je klaar. Hetzelfde geldt voor de spannende scifi-thriller Stowaway en de ongewone superheldenfilm Zero. Tot slot is er voor de wat jongere kijkers ook nog Misfit 3: de finale.

Nieuw op Netflix in week 16

1. Shadow and Bone

Serie

Genre:fantasy

Netflix heeft een nieuwe fantasyserie die nu al de nieuwe Harry Potter wordt genoemd. In Shadow and Bone maken we kennis met een bijzondere fantasiewereld die in tweeën is gespleten door een barrière, genaamd de eeuwig duisternis. Deze schaduwwereld wordt bewoond door gruwelijke vleesetende wezens en is niet zonder kleerscheuren te doorbreken. Totdat Alina Starkov opduikt. Zij is een wees en kaartenmaker, maar beschikt bovenal over een unieke gave. Deze is zelfs zo bijzonder dat Alina het middelpunt dreigt te worden van een oorlog.

2. Life in Colour with David Attenborough

Serie

Genre: documentaire

Volgende maand wordt hij 95 jaar, maar aan stoppen met werken wil David Attenborough nog niet denken. De bekendste bioloog ter wereld is opnieuw samen met Netflix de weide wereld in getrokken. In hun nieuwe documentaire Life in Colour staat de zoektocht naar kleur centraal. David Attenborough laat in deze prachtige Netflix-docu zien hoe verschillende dieren gebruikmaken van kleur om te overleven en gedijen in het wild. Van maagdelijk wit besneeuwde bergtoppen tot kleurrijke koraalriffen: Netflix en David Attenborough nemen je mee op een prachtige en vooral kleurrijke reis.

3. Stowaway

Film

Genre: sci-fi thriller

De eerste bemande vlucht naar Mars komt steeds dichterbij en Netflix neemt hier met Stowaway alvast een voorschot op. In deze film vergezellen we een groep van drie astronauten (waarvan er één gespeeld wordt door Anna Kendrick) die onderweg is naar de rode planeet. Althans, dat was de bedoeling. Door een fout is er een vierde passagier aan boord, en daar is het schip niet voor gebouwd. De crew staat hierdoor voor een onmogelijke beslissing, want wat is belangrijker? De missie, of een mensenleven?

4. Zero

Serie

Genre: drama

Als tiener voelt het soms alsof niemand je ziet staan. Je bent onzichtbaar. Voor de jonge Italiaan Zero is dat niet anders. Belangrijk verschil is alleen wel dat hij daadwerkelijk onzichtbaar kan worden. Dankzij deze superkracht kan Zero zich aansluiten bij een groep die hun buurt verdedigd. Opeens telt hij echt mee, maar dat is niet zijn droom. Het liefste zou hij deze kracht gebruiken om te ontsnappen en zijn artistieke droom na te jagen.

5. Misfit 3: de finale

Film

Genre: komedie

De Misfits zijn terug op Netflix. In het derde deel pakt de band de draad weer op en hebben ze een nieuw doel: het winnen van een populaire internationale muziekwedstrijd. Dat brengt een hoop extra druk en roem met zich mee, en tot overmaat van ramp komt ook een oude rivaal om de hoek kijken. Zijn de Misfits sterk genoeg om bij elkaar te blijven? Of betekent dit het einde van de band?

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.