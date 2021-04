Voor het eerst weer naar het terras: met dit weer zit je er

Ja hoor, we mogen weer! Gisteravond bevestigde demissionair premier Mark Rutte het dan echt: vanaf 28 april gaan de terrassen weer open. Met restricties en slechts tot 18.00 uur, dat wel, maar alsnog. Het is beter dan niets. Al helemaal als je naar het weer vanaf woensdag kijkt, want het blijft zo goed als droog én de zon komt zo nu en dan tevoorschijn.

Maar met welke temperaturen we eindelijk weer op het terras zullen zitten, is nog onzeker. Al met al is het weerbeeld zeker niet slecht, en als de zon schijnt, schijnt ‘ie ook best hard. De UV-index is 4, wat betekent dat je binnen 30 tot 60 minuten al kan verbranden. Eventjes insmeren als je lang zit is dus zeker geen overbodige luxe.



Mezelf klaar maken voor m’n eerste terras bezoek volgende week woensdag #heteerstebiertje pic.twitter.com/dknCyGHuru — Jeroen van Wissen (@jvwissen) April 21, 2021

Met zon op het terras

Wel geeft Weeronline een indicatie voor de temperatuur: zo’n 11 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Als je dan uit de wind en ín de zon zit, kun je lekker genieten met je jas uit. Maar het blijft kouder dan ‘normaal’, want in eerdere jaren zagen we temperaturen van 14 tot 18 graden tegen het eind van april.

Pin ons niet vast op 14 tot 18 graden, want het kan ook een stuk warmer of kouder zijn. Er zijn verschillende berekeningen gedaan, en die lopen uiteen van 7 tot 21 graden. Een flink verschil dus. Dat komt omdat het onzeker is of de noordenwind over de koude Noordzee blijft waaien of dat er een oosten- tot noordoostenwind vanuit Duitsland waait.

Rutte: ‘Schrap de bitterbal’

Eén ding is zeker: weer of geen weer, de diehard terrasliefhebbers zullen hun kans pakken. Eén tweet die al een tijd viraal gaat, maakt dat des te duidelijker: „Ben nooit echt die terras kil geweest maar na deze shit? Hoe ik die witte wijn ga misbruiken, ey begin me alvast Anne-Fleur te noemen”, vat een toekomstig terrasliefhebber het kunstig samen.



ben nooit echt die terras kil geweest maar na deze shit??? hoe ik die witte wijn ga misbruiken ey begin me alvast anne-fleur te noemen — bandana zoro (@farlitoslime) April 14, 2021

Wat veel mensen wel jammer vinden – en horecaondernemers waarschijnlijk des te meer – is dat je maar tot 18.00 uur op het terras mag zitten. Tijdens de persconferentie zei Rutte daarover: „Dan schrap je de bitterbal.” En dat maakt nogal wat los, op Twitter. Want wie eet er nou bitterballen als avondeten? „Rutte denkt dat ik voor 18u geen bitterballen zal bestellen op het terras. Hij heeft geen idee met wie hij te maken heeft”, waarschuwt Eveline de restauranthouders alvast.



Rutte denkt dat ik voor 18u geen bitterballen zal bestellen op het terras. Hij heeft geen idee met wie hij te maken heeft. — Eveline Rethmeier (@evelinereth) April 20, 2021



