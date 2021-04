Kijkers beschuldigen Beau van ‘vaccinpropaganda’, maar er zijn ook positieve geluiden

De veroordeling van de agent die George Floyd doodde en de aangevallen persfotograaf kregen gisteren in meerdere talkshows aandacht. Maar bij Beau was er ook voor de vaccins, en dan met name die van Pfizer/BioNTech, een tijdsblok gereserveerd. Een deel van de kijkers beschuldigt Beau van Erven Dorens nu van ‘vaccinpropaganda’. Maar een ander deel genoot juist van Marc Kaptein, de medisch directeur van Pfizer.



Medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein kondigt bij #BEAU aan dat er vanaf 31 mei 1 miljoen Pfizer vaccins worden geprikt per week. pic.twitter.com/pIGhFCDLWa — BEAU (@BeauRTL) April 20, 2021

Pfizer-baas bij Beau: ‘Vanaf eind mei 1 miljoen prikken per week’

Kaptein kondigde bij Beau namelijk aan dat er vanaf 31 mei één miljoen Pfizer/BioNTech-prikken per week worden gezet. Daarnaast levert het bedrijf 100 miljoen extra vaccins in Europa. En de helft daarvan wordt niet pas in het vierde kwartaal geleverd, maar al in het tweede.

Volgens Kaptein is dat vooral te danken aan voorwerk. „Eén ding is anticiperen: we zijn in september al begonnen met de opzet van extra productiecapaciteit”, vertelt hij. „Dat gaat om het bouwen van fabrieken, het investeren in productiecapaciteit, terwijl we nog niet eens zeker wisten of ons vaccin de eindstreep zou halen.” Kortom: de risico’s die het bedrijf toentertijd nam, werpen nu zijn vruchten af.

Voor Nederland betekent dat effectief dat we twee miljoen vaccins extra krijgen in het tweede kwartaal. Een reminder: het eerste kwartaal loopt tot en met maart, het tweede tot en met juni en ga zo verder. „Om het heel concreet te maken”, zegt Kaptein, „gaan we naar 650.000 prikken per week, en vanaf eind mei zitten we op meer dan een miljoen prikken per week.” En dat is dus alleen nog maar met het Pfizer-vaccin. Daar komt het vaccin van Janssen en die van Moderna nog bij. AstraZeneca staat even on hold. Volgens Beau is dat „een fantastische hoeveelheid”.

‘Vaccinpropaganda’

Maar niet alle kijkers zijn net zo enthousiast als de presentator. Zo noemen sommigen van hen de uitzending zelfs ‘vaccinpropaganda’. „Beau was gisteren een propagandamachine voor Pfizer”, vindt een kijker.



#beau was gisteren een propaganda machine voor pfizer. Slechtere journilastiek kan niet meer op de nederlandse tv. — Geweyke (@geweyke) April 21, 2021

En er is zelfs kritiek van mensen die níet gekeken hebben. Beth vraagt zich af waarom er „altijd dezelfde dokters, dezelfde experts” aanschuiven. Volgens haar zijn dat mensen die „de regering naar de mond praten”.



#op1 #beau #nieuwsuur

Niet gezien, volg die zinloze propaganda niet meer. Maar waarom altijd dezelfde dokters, dezelfde ‘experts’? Journalisten die de regering naar de mond praten?

Er zijn toch 1000den andere artsen en journalisten.

En artiesten die ‘t nìet overal mee eens zijn? — Beth Be🇳🇱🇬🇧🇭🇺🇮🇱 (@BBalings) April 21, 2021



Behoord een late light show als #Beau niet objectief te zijn? De gasten aan tafel lijken geselecteerd om mee ja te knikken 🤔#tegen #vaccinatieplicht #stopdelockdown https://t.co/TQAjlkSv6v — Charel van Ommeren (@chvanommeren) April 20, 2021

Iemand anders merkt op dat het ook niet bij Pfizer alleen maar rozengeur en maneschijn is: „Pfizer heeft ook bijwerkingen.” Ook had Kaptein het even over een ‘booster’-prik. Dat is een extra vaccinatie om ervoor te zorgen dat je beschermd blijft, ook tegen mutaties. In Engeland willen ze daar mogelijk in september al mee starten. En hier is dat dus ook een mogelijkheid. Maar ook dat vinden Beau-kijkers ‘reclame’. „Directeur van Pfizer zit reclamepraatje te houden over zijn vaccin. Binnenkort tijd voor een booster.”



Directeur van Pfizer zit reclamepraatje te houden over zijn vaccin. Binnenkort tijd voor een boo$ter. #beau — Eric van Heijningen (@EvanHeijningen) April 20, 2021

‘Wat een verademing’

Genoeg andere kijkers hebben juist genoten van de Pfizer-baas: „Wat een prettige en verhelderende directeur van Pfizer. Marc Kaptein legt super helder uit hoe het werkt met de vaccins en kondigt tevens aan dat er vanaf 31 mei 1 miljoen Pfizer vaccins per week geprikt worden.”



Wat een prettige en verhelderende directeur van @PfizerNL. Marc Kaptein legt super helder uit hoe het werkt met de vaccins en kondigt tevens aan dat er vanaf 31 mei 1 miljoen Pfizer vaccins per week geprikt worden. #beau — twan (@tcjvissers) April 20, 2021



De medisch directeur van Pfizer kan heel fijn en helder uitleggen. Geen idee of het klopt wat ie zegt, maar als "directeur" doet ie het top. #beau — Mar (@marmo020) April 20, 2021

Iemand anders noemt Kaptein „een verademing”. Ook heeft hij een stukje advies voor de kijkers die niet zo tevreden waren met de uitzending: „Luister aandachtig en relativeer het doemdenken”.



Wat een verademing die #MarcKaptein medisch directeur van Pfizer bij #beau. Als alle wappies het kunnen opbrengen: luister aandachtig en relativeer het doemdenken. — Pirkes (@Farstreetslive) April 20, 2021



