Rutte op persconferentie: zonder risico’s gaat het niet, maar blijft ‘balanceeract’

Zoals altijd voor een persconferentie, gonsde het de hele dag op Twitter van de #persco-geluiden. Een en ander was ook al naar buiten gekomen, iets wat ook altijd weer vaste persconferentie-prik is. Demissionair premier Rutte en dito minister De Jonge praatten ons tijdens de persconferentie weer bij, met de eerste versoepelingen als grootste boodschap.

De versoepelingen die het kabinet vanavond aankondigt, zijn „ongelooflijk spannend”. Daarmee begon demissionair premier Mark Rutte de persconferentie. De besmettingscijfers en druk op de zorg zijn nog altijd buitengewoon hoog.

Rutte tijdens persconferentie: risico’s nemen

„Zonder risico’s gaat het niet, maar de risico’s moeten wel verantwoord blijven.” Hij noemt het „een balanceeract”, en daar moeten we voorzichtig mee zijn. „Dat zijn we verplicht aan de zorg, die nog altijd te maken hebben met een „dagelijkse werkelijkheid van volle bedden, doodzieke patiënten en hollen, hollen hollen”. Maar, zo citeerde hij de voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls: het is niet mogelijk om „met nul risico” uit de coronacrisis te komen.

Hij is blij dat we deze spannende grote stap kunnen maken. „De samenleving snakt naar meer ruime, naar meer contact met elkaar. Naar een concreet begin van het einde, de weg terug naar normaal.”



Anders dan vorige week: ziekenhuizen?

Niet dat er veel is veranderd ten opzichte van vorige week, „maar wel genoeg. De daling in de ziekenhuizen komt in zicht.” Het nieuws dat vandaag naar buiten kwam over de toestroom in de ziekenhuizen, noemt hij „een dagpiek” en dat kan morgen weer anders zijn. Wel erkent Rutte dat het kabinet nu afwijkt van het RIVM. Dat wil pas versoepelingen doorvoeren als de dagelijkse opnamen in de ziekenhuizen niet alleen volgens voorspellingen maar ook daadwerkelijk afnemen.

Hij wijst op de spanning tussen ziekenhuizen en de voorzichtige optimistische vooruitzichten. „Nogmaals: een balanceeract. Toch durven we de eerste stap aan.” Daarna volgen de woorden behoedzaam en voorzichtig, want dat moeten we zijn, en blijven, en herhaalt nog maar eens de basisregels, die ook illustratief op zijn desk staan. „Als we die volgen, helpen we allemaal mee deze eerste stap tot een succes te maken.”

Vanaf 28 april de zes punten van versoepelingen

En dan volgen de zes punten, die hij kort samenvat en waarvoor Rutte verwijst naar de website van de Rijksoverheid.

Einde avondklok: vanaf woensdag 28 april 04:30 uur eindigt de avondklok. Huisbezoek: van 1 naar max twee personen per dag. „Nog steeds weinig, maar belangrijk dat we er ons er wel aan houden, meeste besmettingen vinden thuis plaats.” Terrassen: open van 12 tot 18 uur. Maximaal 50 mensen, met een checkgesprek vooraf en een reservering, die ook ter plekke kan worden gemaakt. Maximaal twee aan de tafel, tenzij zelfde huishouden. „Ik snap heel goed dat horeca op meer had gehoopt, maar het is een eerste stap. Stap 2 betekent nieuwe verruimingen.” Winkels: afspraak niet meer nodig in winkels, „dus de administratieve rompslomp waar winkeliers een stevige hekel aan hebben, verdwijnt. Ze kunnen weer doen waar ze goed in zijn: ondernemen.” Onderwijs: Studenten kunnen weer naar college. „Eindelijk weer contact met studiegenoten en docenten, eindelijk weg vanachter je laptop en studentenkamer.” Begrafenis: van 50 naar 100 bezoekers en theorie-examens voor rijbewijs worden weer mogelijk.

Rutte over andere sectoren

Rutte zegt vervolgens goed te begrijpen dat er veel sectoren zijn die nu denken: en wij dan?! Zoals sportscholen, theaters, dierenparken. „De waarheid is: het land kan niet in een keer van het slot. We moeten keuzes maken en die zijn soms lastig uit te leggen.”