Gommers maakt zich zorgen na versoepelingen: ‘Volgende week code zwart als het zo doorgaat’

De versoepelde maatregelen die het coronavirus moeten bestrijden, baren Diederik Gommers zorgen. Dat heeft de intensivist gezegd in de podcast Virusfeiten van de EO. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en op de ic’s loopt op en in combinatie met de versoepelingen zou dat volgens Gommers kunnen leiden tot ‘code zwart’.

„Vanmorgen hadden we een landelijk overleg, waar collega’s echt aangeven op code zwart af te stevenen”, zegt Gommers in de podcast. „Wij verwachten hier volgende week al mee te maken te hebben als het aantal opnames zo doorgaat.” Een ‘code zwart’ betekent dat de druk op de ic’s zo hoog wordt, dat er keuzes moeten worden gemaakt wie er wel levensreddende zorg krijgt en wie niet.

Code zwart: keuze tussen leven en dood

Deze keuze wordt gemaakt door een zogenaamde triagecommissie. Bij de opname wordt dan gekozen voor patiënten die naar verwachting het kortst op de intensive care moeten blijven, zodat er zoveel mogelijk levens kunnen worden gered. Dit betekent in grote lijnen dat jonge mensen eerder zullen worden toegelaten dan ouderen.

„Na de eerste golf wilden we dat dit niet meer zou gebeuren”, vervolgt Gommers. „Maar zo dichtbij code zwart als nu zijn we nog niet geweest.” De ic-specialist voelt dan ook niks voor de doorgevoerde versoepelingen. „Sinds zaterdag 17 april neemt het aantal besmettingen weer toe. Het voelt dan zo raar om nu te versoepelen. Ik hoop dat er nog ergens een rode stopknop is.”

100.000 operaties uitgesteld

Een hoger aantal opnames en een code zwart betekent ook dat er verder moet worden gesneden in de reguliere zorg. Volgens Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging zijn er inmiddels zo’n 100.000 operaties uitgesteld. Dat zei hij bij het radioprogramma 1op1, waar ook hij zijn zorgen uitsprak. Het openen van de terrassen noemt Peeters „een heel spannend moment voor de ziekenhuizen”.

Ook door dit uitstel of zelfs afstel van reguliere zorg vallen slachtoffers. „Chemokuren worden afgezegd en veel kankeroperaties en openhartoperaties moeten nu geannuleerd worden. Deze ingrepen wil je niet langer dan zes weken uitstellen, anders lopen mensen schade op”, aldus Gommers.