Hulpverleners die daklozen knippen bij Op1: ‘Willen mensen gevoel van eigenwaarde teruggeven’

Hulpverleners Garrick Croes en Hanoch Limahelu geven dak- en thuislozen kosteloos een frisse knipbeurt. Zij schoven gisteravond aan bij Op1, om te vertellen over hun onbaatzuchtige daad.

Croes vertelt over het begin van hun actie: „We zijn gaan nadenken over wat we extra konden doen of geven, bij ons in de opgang”. Uiteindelijk kwamen ze dus uit op gratis knipbeurten, waarvoor ze op hun bakfiets door Amsterdam trekken.

Volgens de hulpverleners vond hij, samen met mede-kapper Limahelu, het vooral een mooi idee om „mensen mooi te maken en hun gevoel van eigenwaarde weer terug te geven”. Dus zo gezegd, zo gedaan: met een aantal gekeken YouTube-filmpjes als instructies onder de arm, gingen ze aan de slag. In het buitenland bestaat zoiets namelijk al, en dat wordt vaak breed uitgemeten op sociale media. Inspiratie kwamen de twee heren dus zeker niet te kort. Een kappersopleiding wel, maar via het Leger des Heils kregen ze de kans om het kappersvak te leren.

Maar volgens Op1-presentator Paul de Leeuw is het unieke aan de actie van deze twee hulpverleners juist de bakfiets. Het is namelijk een echte ‘kappers-bakfiets’, geheel compleet met spiegel en een twee kappersstoelen voor de dak- en thuislozen. Die zijn makkelijk los te maken, dus hebben Croes en Limahelu binnen no-time plek om twee mensen te knippen.



Hulpverleners Garrick Croes en Hanoch Limahelu trekken met hun bakfiets door Amsterdam om dak- en thuislozen te knippen. "We wilden mensen weer mooi maken en hun gevoel van eigenwaarde teruggeven." Ook ex-dakloze Rudy was klant en vertelt hoe het knippen hem geholpen heeft.

Hulpverlener bij Op1: ‘Klant kreeg tranen in zijn ogen’

Soms werken de heren op afspraak, en soms gaan ze langs instellingen voor daklozen om hun diensten aan te bieden. „Ons motto is: ‘Zoek mensen op waar mensen zijn'”, vertelt Croes. En één van die mensen die de hulpverleners geknipt hebben, ex-dakloze Rudy, was ook aanwezig bij Op1. „Ik heb ze tien jaar geleden ongeveer leren kennen”, zegt hij. „Toen was ik dakloos en kwam bij hen in de opvang terecht.” Maar inmiddels heeft hij een opleiding afgerond én een dak boven zijn hoofd. Het knippen heeft hem geholpen zijn leven weer op de rails te krijgen, nadat hij, in de woorden van presentator De Leeuw „echt een ‘kutleven’ had”.

Op1-presentatrice Astrid Joosten is vooral benieuwd naar de klanten van de twee hulpverleners turned kapper: wie is ze het meest bijgebleven? Limahelu heeft meerdere klanten die hij zich nog goed herinnert, maar één iemand springt er toch wel uit voor hem. „Die had een angst om te knippen, om de stap te nemen”, vertelt hij. Uiteindelijk maakte hij toch een afspraak, en hij nam zijn vriendin mee. „Toen konden we hem in alle rust knippen. Hij had erg mooi haar en daar hebben we toen een stuk afgehaald. Hij was zo blij dat hij tranen in zijn ogen kreeg”, herinnert Limahelu zich.



Wie was de mooiste klant van Garrick Croes en Hanoch Limahelu? "Als je een knipbeurt hebt gegeven en je ziet een glimlach op iemands gezicht, dat is zo mooi."

‘Glimlach is waar je het voor doet’

Maar zo’n knipbeurt is vast niet altijd een fijn werkje, denkt Joosten. „Er zijn vast ook wel mensen met haar dat erg in de klit zit, of dat vies is”, merkt ze op. Maar volgens Croes is het resultaat vele malen belangrijker. „Als de knipbeurt voorbij is en je ziet iemand met zo’n mooie glimlach op haar of zijn gezicht, dat is waar je het voor doet.”

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verantwoordelijk voor de hulpverlening aan dak- en thuislozen, herinnert zich ook zo’n persoon die een knipbeurt gekregen had. Dat was in Apeldoorn, waar hij destijds wethouder was. „Een man was daar geknipt, hij had onverzorgd, lang haar. Hij werd emotioneel en zei: ‘Wow, ja, dat ben ik. Zo was ik vroeger.” Volgens Blokhuis is dit project van Croes en Limahelu dan ook „hartverwarmend” en „heel tof”.

Wil je Op1 terugkijken?