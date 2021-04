KHN baalt van middagterrassen: ‘Daar hangen we de vlag niet voor uit’

Tijdens de persconferentie informeerde demissionair premier Rutte ons over de eerste versoepelingen. Zo gaan de terrassen vanaf volgende week woensdag weer open. Maar alleen ’s middags en voor 50 personen max.



Stel je niet zo aan. We zullen érgens moeten beginnen. Wat had je dan verwacht? Dat alles tegelijk en 24/7 open zou gaan? — Yvonne van der Wal (@Yvanderwal) April 19, 2021

De vroege terrassluiting zoals het demissionair kabinet nu heeft aangekondigd werkt de verplaatsing naar parken alleen maar in de hand. Dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Mensen zullen toch samenkomen en zich verspreiden. Ik denk dat het heel naïef is dat het kabinet denkt dat mensen dan naar huis gaan. Het is nog net op tijd om in de supermarkt een kratje bier te halen en naar het park te gaan.”

Terrassen open 28 april

Cafés en restaurants mogen hun terrassen zoals verwacht vanaf woensdag 28 april weer openen, maar alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. „Dan schrap je de bitterbal”, zei Rutte nog tijdens de persconferentie, wat op reacties van frituurfans kon rekenen. „Wat heeft de bitterbal hem misdaan?”



En wie bestelt er pas na 18 uur een bitterbal?! — Linda (@LindavDijk) April 20, 2021

Bij zo’n vroege sluiting gaat er volgens Beljaarts een geforceerd moment ontstaan, een beetje net zoals vroeger bij de Engelse pubs die om 23.00 uur dichtgingen. „Dit is geen echte oplossing, je verplaatst het probleem naar een plek zonder toezicht. Het kabinet zit echt in een tunnelvisie waar men toch niet uit durft te komen.”

Met de voorgestelde tijden missen horecaondernemers volgens Beljaarts het ochtendpubliek dat koffie en appeltaart komt nuttigen. Ook loopt de horeca zo het diner mis. „Daar hangen we de vlag niet voor uit.”

Vijftig mensen max

Per terras zijn maximaal vijftig gasten toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal twee mensen zitten, tenzij iedereen tot hetzelfde huishouden behoort. Al was daar nog wel even wat verwarring over, vooral bij de vrijgezellen onder ons, in aanloop naar de persconferentie toe:



Kabinet: De #Terrassen gaan open, maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden aan een tafel. Ik en andere singles die ook geen huisgenoten hebben: pic.twitter.com/yi4CSZxxuw — Steffan (@steffansk1997) April 19, 2021

De tafels moeten op 1,5 meter afstand van elkaar staan, tenzij er schermen tussen worden gezet. Gasten krijgen vooraf een checkgesprek, worden geregistreerd en moeten reserveren. Dat laatste mag ook ter plekke.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer via een motie het kabinet verplicht om de ruimte eerlijk te verdelen, maar is dat ook nog niet aan de orde voor de horeca, zegt Beljaarts. „De retail kan bijna als vanouds opereren, en we vinden ook dat dat moet, maar de horeca bestaat niet uit de terrassen alleen.” Woensdagavond zit KHN opnieuw met het kabinet om tafel om verdere mogelijkheden te bespreken.

Intussen blijft bij velen de terraszin onverminderd:



Horecavakbond FNV

Ze zijn niet de enige die nog geen gat in de lucht springen. De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd voor de horeca zijn een „eerste kleine stap” voor de sector. Maar volgens FNV-bestuurder Edwin Vlek, die zich bij de vakbond richt op de horeca, biedt het openen van de terrassen geen oplossing voor een groot deel van de cafés en restaurants. En die terrassen mogen straks ook nog maar open zijn tot 18.00 uur.

„Het is fijn dat de horeca weer iets mag en dat er weer iets van perspectief is. We zijn wel teleurgesteld door de beperkingen die dit met zich meebrengt, waardoor de versoepelingen niet direct bijdragen aan herstel van de sector, alleen in minimale mate.” Door de vele nog altijd geldende beperkingen kan er volgens hem eigenlijk niet echt gesproken worden van een opening van de horeca.

Kijken naar wat wel kan in de horeca in plaats van wat niet, is juist nu belangrijk, geeft Vlek verder aan. „Kijk bijvoorbeeld naar de hotels. Vakantiegangers in deze hotels verplaatsen zich nu buiten de hotels om elders eten te halen. Dit terwijl ze als een soort van besloten groep in het hotel dit veel beter kunnen doen in de hotel-restaurants zelf.” Ook voorziet de FNV’er dat de handhaving straks lastig zal blijven doordat de terrassen al om 18.00 uur dicht zullen moeten.

Ondernemers

Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet bijster enthousiast over de ‘middagterrassen’. De buitenterrassen open tot 18.00 uur is volgens hen een „aardige” stap, maar zet voor ondernemers in de praktijk weinig zoden aan de dijk na de grote financiële klappen van afgelopen jaar.

De ondernemersorganisaties delen bovendien de zorg van burgemeesters ten aanzien van de handhaving dat terrasbezoekers na 18.00 uur hun heil op andere plekken zoeken, in parken bijvoorbeeld. Ook hadden VNO-NCW en MKB-Nederland gehoopt dat bijvoorbeeld de restaurants en horeca in hotels onder voorwaarden al weer open konden. Ditzelfde geldt voor parken zoals dierentuinen en pretparken die nu nog dichtblijven.

Horeca zonder terrassen

Onlangs bleek al uit cijfers van horecadatabase Datlinq dat lang niet alle horecagelegenheden in Nederland een terras tot hun beschikking hebben. Volgens de meest recente gegevens zijn er verspreid over het land bijna 25.000 horecalocaties met een terras, van bars tot shoarmatenten en van ijssalons tot luxueuze restaurants. Dat lijkt veel. Maar volgens Datlinq overschrijdt het totaal aan horecalocaties in Nederland de 50.000. In dat laatste getal zijn ook nog bed and breakfasts (B&B’s) en andere gelegenheden meegeteld, waar het eigenlijk niet voor de hand ligt om bijvoorbeeld een biertje of een colaatje te doen. Gecorrigeerd voor dat soort horecavarianten, zou volgens de database sprake zijn van een totaal van rond de 45.000 locaties. Daarvan hebben er dus bijna 25.000 een terras.