Reisexpert tipt ‘jokerdagen’ om vakantiedrukte te verminderen

Ga je binnenkort op vakantie? Je bent niet de enige. Komend weekend wordt het weer druk op de wegen en de luchthavens. Zogenoemde jokerdagen kunnen de drukte beter verspreiden en dus voor minder vakantiedrukte zorgen. Reisorganisaties pleiten voor het invoeren ervan.

In de zomerperiode gaan veel mensen op vakantie. Zwarte zaterdagen zijn de drukste dagen qua vakantieverkeer, vooral op de weg. Maar ook op andere dagen vertrekken veel mensen naar hun bestemming. Met lange files en rijen op de luchthavens tot gevolg. Fenny Koppen is CEO van reisorganisatie Riksja Travel. Zij pleit voor jokerdagen, zodat gezinnen ook op andere momenten op vakantie kunnen.

„We werken met veel gezinnen. En die zitten echt vast aan de vakanties”, vertelt ze aan Metro. „Dat is precies de reden dat de prijzen een stuk hoger zijn in de zomerperiode. Wij merken dat aan de hotels waar we mee samenwerken, die zitten propvol in de zomer en buiten de seizoenen om hebben ze ruimte zat. De drukte zou dus beter verspreid moeten worden.”

Vrije dagen zelf indelen

In diverse landen kunnen ouders zogeheten jokerdagen inzetten. Kinderen kunnen dan een aantal dagen per jaar vrij nemen op een moment dat het hen uitkomt. „Het liefst zou je ouders de vakanties helemaal zelf laten inplannen, maar dat kan natuurlijk niet. Door ze bijvoorbeeld vijf jokerdagen te geven, heb je al veel meer spreiding.” Wist je trouwens dat je de Nederlandse toerist kunt herkennen aan een bepaald kledingstuk? Metro legde eerder uit hoe dat zit.

Ook het bedrijf van Koppen moet hoge prijzen vragen aan de klanten die in de zomer een reis met ze maken. Daar kan de reisorganisatie niks aan doen, meent ze „Het is marktwerking, dus we hebben er weinig invloed op. Het is wel jammer, want het is dus helemaal niet nodig.”

Na komende vrijdag heeft ook regio Noord vakantie. Dat betekent dat alle scholen in ons land gesloten zijn. De zomervakantie in de regio’s Midden en Zuid gingen onlangs al van start. „Dat betekent dat het mega druk zal zijn op bijvoorbeeld Schiphol. Er is dan bijna geen doorkomen aan.”

‘Maak je niet te druk om de vakantiedrukte’

Koppen pleit ook een beetje voor eigen parochie. Ze heeft zelf namelijk twee kinderen die naar school gaan. „Wij gaan ook in de drukke periode weg, omdat het niet anders kan.” Of ze tips heeft om de reis zo makkelijk mogelijk te maken? „Wij vragen altijd een ‘fastpass’ aan. Zo kom je sneller door de bagagecontrole. En de belangrijkste tip: laat het over je heen komen. Het is een onderdeel van de reis. Maak je niet te druk om de vakantiedrukte.”

In de zomer gaan de meeste gezinnen op vakantie. Maar ook in de meivakantie stappen veel mensen in de auto of in het vliegtuig. Hier valt een hoop winst te behalen. Want „veel scholen geven twee weken meivakantie. Dat geven ze vaak pas laat in het jaar aan. Als ze dat eerder doen, kunnen mensen dan hun vakantie al boeken.”

De kerstvakantie, die twee weken duurt, is niet zo’n populaire vakantieperiode. „Stellen gaan dan nog wel weg. Maar gezinnen willen toch kerst vieren met opa en oma. Als ze weggaan gaat het vaak om een skivakantie of een strandvakantie.”

Jokerdagen werken in Duitsland goed

De jokerdagen zouden voor een hoop ademruimte kunnen zorgen in periodes van vakantiedrukte. In Duitsland worden de dagen om die reden al gebruikt, met succes. Maar de Nederlandse politiek lijkt er nog geen oren naar te hebben. „Reiskoepel ANVR wil het ook graag. Zij zijn er al over in gesprek gegaan met de politiek. Maar tot nu toe zonder resultaat”, legt de reisexpert uit.

Wat ook nog meespeelt is dat onze vakantiebestemmingen veranderen. Eerder zocht de Nederlander altijd de zon op. Maar omdat het in het zuiden vaak erg warm is, wordt er steeds vaker naar het noorden getrokken. „Bij onze klanten zijn natuurbestemmingen erg in trek. Scandinavië bijvoorbeeld.” Metro tipte eerder al andere koelere vakantiebestemmingen.

Wees de vakantiedrukte voor: bereid je goed voor

Eerder gaf Metro al tips hoe je als automobilist zwarte zaterdag overleeft. Maar hoe zorg je dat je relaxt met het vliegtuig op vakantie kunt gaan? Een aantal tips:

Ga ruim op tijd weg. Wees liever te vroeg dan te laat. Wees bij een Europese vlucht minimaal 2 uur voor vertrek aanwezig en bij een intercontinentale vlucht minimaal 3 uur voor vertrek.

Kom met de trein. Je staat dan niet in de file en hoeft niet voor een parkeerplaats te betalen;

Ga je toch met de auto? Reserveer online een parkeerplaats;

Reis als dat mogelijk is alleen met handbagage, dat scheelt een hoop tijd;

Download de app van de luchthaven waar je vertrekt, deze geeft vaak actuele informatie over de drukte en de vertrektijden;

Check de regels, bijvoorbeeld rondom het meenemen van vloeistof. Zo voorkom je gedoe bij de douane.

