Nederlanders op vakantie: aan dit kledingstuk herken je ze direct

Of je nou onder de Eiffeltoren loopt of in de jungle van Costa Rica: de kans is groot dat je andere Nederlanders tegenkomt. Landgenoten treffen we overal en we herkennen ze ook direct. Dat komt mede door een bepaald kledingstuk.

Nederland telt bijna 18 miljoen mensen (die mijlpaal behalen we waarschijnlijk in augustus) en veel van deze mensen reizen graag. Je hoeft er niet veel moeite voor te doen om een landgenoot te spotten. Het Parool heeft uitgezocht hoe dat komt. Volgens reisjournalist Hans Avontuur heeft dat een logische verklaring: „We zitten het hele jaar tussen Nederlanders. Je soortgenoten herkennen lijkt mij heel normaal. Dat hebben mensen uit andere landen vast ook.”

Het meest praktische kledingstuk

Al zijn er wel een aantal punten waarop je de typische Nederlander kunt herkennen. Doordat we relatief luidruchtig zijn, maar ook onze kledingkeuze verraadt onze afkomst. „We zijn een praktisch ingesteld volk. We zijn het land van de afritsbroeken. Praktisch komt op één, stijl op twee.” Buitenlanders doen het anders. De Italiaan wil er hoe dan ook stijlvol bijlopen en Aziaten in Afrika trekken een complete safari-outfit uit de kast.

Voormalig kledingontwerper Troy Nachtigall vertelt in de krant dat we niet alleen op vakantie praktisch ingesteld zijn, maar ook in het dagelijks leven. „Praktisch is nodig hier. Ik ken geen land dat zo lang doet over het uitzoeken van een spijkerbroek. Het moet precies goed passen. Een te strakke broek gaat op de fiets snel kapot. Toen ik hier net kwam wonen, was mijn Armani-jeans zo kapot.”

We lachen om de afritsbroek maar dragen ‘m toch

De Nederlander herken je dus aan de afritsbroek, een kledingstuk dat in de jaren negentig massaal in de winkels verscheen. Daarna werd er al snel lacherig over gedaan, maar toch besluiten mensen ‘m op vakantie ‘gewoon’ aan te trekken.

De outdoorwebsite Oppad.nl ziet ook dat de Nederlander vaak een afritsbroek draagt op reis. Zij zijn er fan van. „Afritsbroeken kunnen heel handig zijn. Je begint met een wandeling in de vroege en nog wat koude morgen. De zon stijgt, het wordt warmer. Op een gegeven moment wordt het te warm voor de lange broek en rits je het onderste deel van de pijpen af.”

In Duitsland, Spanje en Frankrijk is de kans erg groot dat je landgenoten tegen het lijf loopt. Dit zijn namelijk de populairste vakantiebestemmingen, meldde Metro eerder.

