Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote drukte op snelwegen dit weekend: zo trotseer je zwarte zaterdag

Vrijdag breekt de eerste zomervakantieperiode in Nederland aan. Voor veel Nederlandse gezinnen betekent dit ook dat de eerste koffers gepakt gaan worden om koers te zetten naar het zuiden. Hoewel het nog geen zwarte zaterdag is, verwacht de ANWB al dat het aankomend weekend ‘zeer druk’ zal worden op de Belgische en Franse snelwegen.

De zaterdagen waarop de ANWB topdrukte verwacht zijn later deze zomer, 27 juli en 3 augustus. Dan vieren de meeste mensen vakantie. Maar ook in eerdere en latere weekenden kunnen Europese snelwegen veranderen in een mierenhoop.

‘Reis niet op zwarte zaterdag’

Hét reisadvies van de ANWB is niet op een zwarte zaterdag te reizen. En hoewel aanstaande zaterdag geen officiële zwarte zaterdag is, ziet de ANWB ook dan al grote drukte ontstaan in België en Frankrijk. Hoe trotseer je die uren file?

Neem genoeg eten en drinken mee voor onderweg

Vergaan van de dorst of honger en weten dat je voorlopig nog lang niet in de buurt bent van een tankstation of wegrestaurant is behoorlijk afzien. Zorg dat je altijd voldoende water en eten in de buurt hebt voor onvoorziene omstandigheden.

Reis met een tolbadge

De ANWB tipt ook om met een tolbadge te reizen. Zo kun je die ellendige rij met auto’s voor een ticket overslaan en met een beetje geluk zonder stil te staan doorrijden.

Laat je auto controleren voor vertrek

Die uren file, een ander landschap, hitte en zware bepakking kunnen ervoor zorgen dat je auto onder zwaardere omstandigheden moet functioneren dan normaal. Je vakantie start nog minder prettig als je binnen de kortste keren de wegenwacht moet inschakelen.

Vertrek later op de dag

Waar veel mensen juist ‘s nachts willen vertrekken, is het verstandig om later op de dag te vertrekken. Het idee voor de file uit te rijden, dat lukt vaak niet, meldt Independer. Files lijken onvermijdelijk en zo sluit je halverwege de dag alsnog aan in de file.

Plan een overnachting

Eenmaal vrij van werk of school, dan willen veel mensen graag zo snel mogelijk op hun vakantiebestemming zijn. Maar het kan een hoop stress schelen als je wat marge inbouwt voor onverwachte tegenslagen. Zo hoef je wat minder kilometers te overbruggen als het echt tegenzit en heb je in het beste geval een relaxte avond voor de boeg.

Reacties