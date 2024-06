Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We kiezen vaker voor koelere vakantiebestemming: hier kun je heen

Deze zomer gaan er veel meer mensen dan vorig jaar op vakantie. Opvallend is dat koelere bestemmingen steeds populairder worden. We zetten op een rij in welke landen de temperatuur aangenaam is.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 17 procent van de vakantiegangers dit jaar de extreme hitte wil vermijden. Vorig jaar was dat nog maar 10 procent. Ze kiezen om naar het midden en noorden van Europa te gaan.

Het is verstandig om de extreme hitte niet op te zoeken. In Griekenland zijn enkele toeristen vermist geraakt door de hittegolf die daar gaande is, schreef Metro eerder al. Maar naar welke landen moet je dan gaan?

Koel in Scandinavië

In Scandinavië liggen de temperaturen zomers een stuk lager dan in het zuiden van Europa. In Noorwegen is het tussen de 25 en 28 graden. In Denemarken en Zweden is het koeler met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. En in Finland stijgt de temperatuur richting de 21 graden. Wist je trouwens dat je in diverse landen – zoals Zweden – mag wildkamperen? Je mag je camper of tent dan (bijna) overal neerzetten om te overnachten.

Wie echt niks met warmte heeft, kan het beste naar IJsland gaan. Daar ligt de gemiddelde temperatuur in juli rond de 12 graden. In de winter is het hier koud en zijn wegen soms afgesloten door sneeuwval. Daar heb je in de zomer geen last van, waardoor je veel meer kunt bezichtigen. Je kunt wandelen, walvissen spotten en de midzomernacht meemaken. Op de langste dag van het jaar gaat de zon namelijk niet eens onder in IJsland.

Wandelen kan ook in de Dolomieten in Italië. De temperatuur stijgt daar zomers vaak niet boven de 26 graden. En hoe hoger je zit, hoe koeler het is. Dit gebied kent prachtige wandelroutes door de bergen en schilderachtige dorpjes.

Nog geen 20 graden in Schotland

In Schotland is het nog een stukje koeler. Daar is het in juli tussen de 15 en 17 graden. Doordat het noordelijk ligt, zijn de dagen er lang. Het kent prachtige landschappen met veel kastelen en mooie oude dorpen en steden. In de zomer worden er ook veel evenementen georganiseerd. Zoals muziekfestivals en de Highland Games.

De Azoren is een eilandengroep die bij veel reizigers op hun bucketlist staat. Qua landschap wordt het vergeleken met IJsland en Nieuw-Zeeland. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Er zijn heel veel wandelroutes, je kunt walvissen en dolfijnen spotten en er zijn veel goede duikspots. De temperatuur schommelt er tussen de 15 en 23 graden.

Andere plekken in Europa waar het koel is in de zomer: Oostenrijk: rond de 24 graden;

Noord Portugal: rond de 20 graden;

Madeira: rond de 21 graden;

Bretagne, Frankrijk: rond de 20 graden.

In de maand mei hebben veel mensen hun zomervakantie geboekt. Uit het ANWB-onderzoek blijkt dat 37 procent kiest voor een goedkopere bestemming, zoals Albanië of Slovenië. Vorig jaar paste 31 procent hun reis aan vanwege de gestegen prijzen. 15 procent viert de vakantie juist buiten Europa.

Dit soort vakanties vinden we het leukst

De autovakantie blijft populair, 19 procent heeft dat op de planning staan. Daarna volgt de strandvakantie (15 procent), kamperen (11 procent) en een stedentrip (9 procent). Metro zette eerder al op een rij in welke steden je binnen 8 uur bent.

Duitsland is de populairste bestemming, gevolgd door Frankrijk. Wie Europa verlaat, kiest vaak voor Amerika, de Nederlandse Antillen, Mexico, Thailand, Turkije, Marokko en Egypte. Ga jij ook vliegen? Lees dan hier hoe je voorkomt dat je stram aankomt op plaats van bestemming. Ook op vakantie gaan in eigen land doen veel mensen, namelijk 30 procent. Gelderland, Limburg en Drenthe zijn de populairste provincies.

