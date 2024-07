Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vlucht via Schiphol op de planning? Met deze tips ontwijk je de zomerdrukte en kom je op tijd

Deze zomer belooft het enorm druk te worden op Schiphol. Ruim 12 miljoen reizigers pakken het vliegtuig. Ook zijn er grote personeelstekorten. Dit zorgt voor enorme drukte. Hoe overleef je de zomerdrukte op Schiphol en zorg je dat je op tijd bij je vlucht bent?

Tijdens de zomervakantie, die tot 1 september duurt, verwacht Schiphol in totaal 12,3 miljoen reizigers. Dit zijn 69.000 vertrekkende reizigers per dag, wat op piekdagen zelfs op kan lopen tot 81.500 reizigers. Daarom heeft de luchtvaartsector de krachten gebundeld en tien tips bedacht voor reizigers om de drukte te vermijden.

„Er gaan veel mensen op vakantie. We hebben als sector de koppen bij elkaar gestoken en tips bedacht om ervoor te zorgen dat het soepeler verloopt”, licht woordvoerder Doron Sajet van Schiphol toe. Alle tips zijn in principe even belangrijk. Al is bijvoorbeeld de tip om bij P3 in te checken, wel van belang voor reizigers die met de auto zijn en niet voor mensen die met het ov komen.

Tips om de drukte op Schiphol te overleven

Kom op tijd

Een open deur, maar wel belangrijk. Reizigers doen er goed aan om minimaal twee uur van tevoren aanwezig te zijn voor Europese vluchten en drie uur voor een intercontinentale vlucht. Bekijk ook ruim voor je vertrekt of er files, wegwerkzaamheden of werkzaamheden aan het spoor zijn en pas je reis naar Schiphol daarop aan.

Pak handbagage slim in

De tweede tip is om handbagage op een slimme manier in te pakken. Verwijder oude kofferlabels en ga van tevoren na wat er mee mag in het vliegtuig.

Schiphol heeft richtlijnen opgesteld met wat wel en niet mee mag. Vloeistoffen, gels, crèmes en pasta’s mag je meenemen tot maximaal 100 ml. Stop deze in een hersluitbaar zakje, tot maximaal 1 liter. Voor medicijnen, babyvoeding en dieetvoeding is er een medische verklaring of medicijnpaspoort nodig.

Let op de kofferlabels

Een belangrijke tip is om je kofferlabels te verwijderen. „Daar doe je jezelf en onze collega’s een enorm plezier mee”, zegt Sajet. Oude labels, bijvoorbeeld van de vakantie in Marokko vorig jaar, kunnen het proces enorm in de war sturen.

Ook lintjes, veters, touwtjes en andere frutsels kunnen het proces enorm ontregelen. „Mensen laten versiersels aan hun koffer hangen, die zorgen voor herkenbaarheid”, zegt de woordvoerder van Schiphol. „Dan gaat ie een afslag af en moeten medewerkers het bagagestuk alsnog op weg helpen.”

Dat kan er zelfs voor zorgen dat er een kettingbotsing komt. „Door klapperende koffers kan het bagagesysteem stoppen”, aldus Sajet. Met als gevolg dat er personeel bij moet komen om het systeem aan te praat te krijgen.

Trek dunne kleding aan

Het is vervelend als je moet wachten op de reiziger die voor je staat, omdat diegene zijn jas uit moet doen en in de bak moet leggen. In de rij kun je alvast je jas uittrekken. Ook je blazer of vest moet uit, dus houd daar rekening mee.

Om lange wachtrijen te voorkomen, adviseert Schiphol om dunne kleding aan te trekken, zoals een comfortabele zomerjas met een T-shirt. Als je het vervelend vindt om je schoenen uit te moeten trekken, kies dan voor lage schoenen, zoals sneakers, gympen en instappers. Daarmee mag je door de security scan.

Check je paspoort

Schiphol adviseert de geldigheid van je paspoort te checken. Dat gaat sneller en soepeler als je gebruik maakt van eGates. De machine scant het paspoort en leest de belangrijkste informatie uit, een proces dat enkele seconden kan duren. Als alles in orde is, mag je door het poortje om je reis te vervolgen.

Check (in voor) je vlucht

Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kun je online inchecken. Dan hoef je op Schiphol alleen nog maar je bagage af te geven. Op de website van de luchtvaartmaatschappij kun je zien hoe laat je aanwezig moet zijn voor je vlucht.

Controleer wat ingevoerd mag worden

Let op wat je meeneemt in je koffer als je naar Nederland reist. Niet alles mag door de douane. De douaneregels gelden voor zowel handbagage als ruimbagage, maar ook voor spullen die je meeneemt. Die kunnen behoorlijk streng zijn.

Het ligt voor de hand dat je geen verdovende middelen mee mag nemen, maar volgens de douane mag je ook nooit zomaar groenten, fruit en bloemen mee terug nemen naar Nederland.

Parkeerplaats P3

Vlieg je tijdens je vakantie met KLM, TUI of Transavia en parkeer je op P3? Dan kun je direct jezelf en de koffers gratis inchecken op het parkeerterrein, dit scheelt veel tijd en gesjouw. Op de website van Schiphol kun je de openingstijden vinden van de incheckbalie op P3.

Reizen met kinderen

Minderjarige kinderen hebben toestemming nodig om naar het buitenland te reizen. Ouders, verzorgers of mensen met het gezag over het kind, moeten die toestemming geven. Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee wie het gezag heeft en of er toestemming is gegeven. Doe je dat niet, dan wordt dit gezien als ‘kinderontvoering’.

Boek een gratis tijdslot

Je kunt tijd besparen door drie dagen voor vertrek een tijdslot te boeken via de website van Schiphol. Dat is gratis. In het reserveringsproces wordt gevraagd naar de grootte van het reisgezelschap. „Zeker in de zomermaanden is dat aan te raden”, zegt Sajet. „Je kunt een tijdslot kiezen en krijgt een QR-code toe gestuurd. Dat kan aanzienlijk schelen in de wachttijd.”

Dat is niet alleen handig voor de reiziger, maar ook voor het personeel. „Zo hebben we een beter beeld van de mensen die er komen. Dat zorgt voor voorspelbaarheid en een betere doorstroom.”

