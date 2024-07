Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hans Teeuwen weleens met een dikke snor en geweer als totaal humorloze agent gezien?

Hans Teeuwen verrast ons wel vaker. De cabaretier (en spraakmakende YouTube-filmpjesmaker, laten we dat niet vergeten) is meer als acteur in series en films verschenen, maar nog nooit als ‘nu’. Nu is morgen, want vanaf dan is op Videoland de zesdelige politieserie Jackson & Malone te streamen, met Hans Teeuwen als agent Jackson. En dat is níet om te lachen.

Nou ja, lachen mag heus wel om deze nogal absurdistische misdaadreeks (het blijft Hans Teeuwen hè). Maar zijn personage is zo humorloos als maar kan. Of is dat juist grappig? Metro bekeek een deel van Jackson & Malone vooruit voor tv-rubriek Blik op de Buis. We waren sowieso benieuwd, want die rare kwibus van een Teeuwen blijft op een of andere manier toch intrigeren.

Hans Teeuwen en een niet zo handig wapen

Oh ja, het kan zijn dat je bij de kop van dit artikel meteen dacht: ‘Haha, ja ik heb Hans Teeuwen weleens met een wapen gezien.’ Je bent vast niet de enige… Iedereen denkt dan natuurlijk even terug aan afgelopen maart, toen Hans Teeuwen in een YouTube-filmpje verscheen met een geweer op tafel. Of nou ja, een luchtbuks. Teeuwen richtte zich tot de Amsterdamse politie en vroeg of het wapen bij burgemeester Femke Halsema kon worden afgeleverd. Het was zijn manier om te reageren op hoe de burgermoeder de opening van het Holocaustmuseum in de hoofdstad had laten verlopen. Hoe die niet zo handige actie afliep? Veel politie voor de deur en uiteindelijk een storm in een glas water.

Bejaardenmoorden in Jackson & Malone

Dat was toen. De Hans Teeuwen van nu met zijn wapen, borstelsnor, cliché-regenjas en beetje monotone stem is agent Jackson. Jackson & Malone (de Vlaming Kevin Janssens) vertelt het verhaal van een wereld die, zo wordt kijkers beloofd, nét niet onze realiteit is. Een wereld waarin bejaarden in het dorpje Spulne één voor één op gruwelijke wijze vermoord worden en waarin de twee zelfverzekerde en bikkelharde rechercheurs allebei zo hun eigen bagage en donkere verledens hebben. Hoe absurdistisch misschien ook, het blijft een politieserie en dus wordt de kijker door de detectives meegezogen in een who-dunnit. De verschillende personages zijn nogal ‘memorabel’, zoals een burgemeester die overal wil zijn behalve in het dorp waar hij net is aangetreden. De twists zijn bovendien nogal onverwacht, maar ja, daar hebben we Hans Teeuwen voor.

Teeuwen schreef Jackson & Malone namelijk zelf. Toen hij aan zijn script werkte, had hij nooit in zijn hoofd dat hij zelf in de serie zou acteren. Daar dacht regisseur Max Porcelijn heel anders over. Die moet iets hebben gezegd als „jij gaat dit zelf doen” en vond in Kevin Janssens een nogal ervaren en gewaardeerde tegenspeler. We zien in Jackson & Malone onder meer ook Kees Hulst, Jennifer Heylen, Rick Paul van Mulligen, Michiel Romeyn, Jan Bijvoet, Sanne-Samina Hanssen, Tom van Dyck en Elisa van Riessen.

Hans Teeuwen was serieus nerveus

Nu kennen we Hans Teeuwen als iemand die waarschijnlijk niet zo snel nerveus is. Dat was bij de opnames van deze serie echter wel anders, want de Amsterdammer was nogal onder de indruk van zijn collega-acteurs. In De Telegraaf gaf hij vorige week toe: „Voor mij was het een openbaring. Ik was echt bang toen de opnames begonnen. Kan ik dit wel?”

Teeuwen en Kevin Janssens spelen overigens rechercheurs van Dienst Extreme Misdaadbestrijding De Onderste Steen. Kijk, dat vindt deze Metro-kijker nou grappig.

Jackson & Malone start met een nacht waarin een bejaarde zich in het bos ophangt, één seconde later zijn we een jaar verder. En… Nee, laten we op deze plaats maar niet veel meer over de serie vertellen dan hierboven al gedaan. Wat nog opvalt: je ‘hoort’ soms de pen van Hans Teeuwen. Alsof hij de zinnen van de verschillende karakters zelf op een podium uitspreekt. Je begrijpt bij het kijken vast wat ik bedoel.

En verder: is dit (te) absurd? Grappig, verrassend, raar? Een tipje van de sluier, daar is Blik op de Buis nu eenmaal voor: deze kijker gaat ook de rest van de afleveringen zien en kan dit absoluut waarderen. Voor sommige anderen zal dat misschien niet gelden. De serie zal of ‘meteen doorkijken’ of ‘geen zak aan, afhaken’ zijn en daar zit vermoedelijk weinig tussen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Jackson & Malone is vanaf morgen (vrijdag 19 juli) te bekijken op Videoland.

