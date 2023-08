Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders op de vlucht voor Hollandse zomer: tips voor een last minute vakantie

Lekker weertje, hè? Voor veel mensen is de zomervakantie van 2023 letterlijk in het water gevallen. Daarom kiezen veel Nederlanders ervoor om de typisch Hollandse zomer te ontvluchten, ze boeken een last minute naar het buitenland. Zelf ook zin in een escape? We tippen je bestemmingen voor een last minute vakantie.

Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt dat er sprake is van een run op last minutes naar de zon. Al ruim een maand valt de zomervakantie tegen en ook de komende tijd voorspellen de weermodellen vooral regen.

Ontsnappen aan Hollandse zomer

De servers bij reisbedrijven draaien overuren, klinkt het in de branche. In totaal duurt de zomervakantie van 8 juli tot en met 2 september, er is dan steeds een andere regio aan de beurt. En alhoewel veel mensen het dus op de heupen krijgen en alsnog besluiten de zon op te zoeken – na een veelbelovende hete juni – is er kans dat er geen plek meer is op sommige bestemmingen. In januari en februari werden namelijk al boekingsrecords gebroken, waardoor sommige hotels vol zitten.

„Heel veel mensen boekten vroeg, maar daarna bleven de cijfers weer wat achter”, zegt woordvoerster Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR. Kort voor de zomervakantie becijferde de koepel dan ook dat zo’n 40 procent van de mensen die op vakantie wilde in de zomer, nog moest boeken. „Met name qua vliegvakanties was er nog een enorm potentieel.”

Tips voor bestemmingen last minute vakantie

Bij de mensen die vliegvakanties boeken, zijn vooral Spanje en Griekenland populair. Rhodos werd getroffen door bosbranden, maar is daardoor nu zo’n 25 procent goedkoper en de boekingen trekken alweer aan. Ook in Turkije maak je nog kans op een vakantieresort met plek. Dit zijn onze tips voor een last minute vakantie:

Curaçao

Als je het Nederlandse weer écht zat ben en er even helemaal uit wil, is Curaçao een goede optie. Dit Caraïbische eiland is sowieso al populair onder Nederlanders, dus waarom niet voor een fijne last minute? Het is daar ruim 30 graden op het moment, al is de zee wel wat onrustiger van juli tot en met november. Maar ook voor een herfstvakantie is dit een goede optie. Metro mocht het eiland al eens bezoeken en gaf je legio tips voor eten, activiteiten en verblijf én voor natuur en cultuur.

Albanië

Misschien niet het eerste land waar je aan denkt bij vakantie, maar wel zeker de moeite waard. En dan specifiek de plaats Ksamil, ook wel bestempeld als ‘de Malediven van Europa’. Met op het moment van schrijven temperaturen van rond de 30 graden heb je hier zonzekerheid. Het water is turquoise, kraakhelder, het zand is wit en de avondmaaltijden kosten tussen de 3 en 20 euro. Zeker niet mis voor een last minute vakantie.

Onze tips voor een last minute vakantie

Aruba

Al eens op Curaçao geweest, of wil je naar een warm eiland waar je niet om de haverklap een Nederlander tegenkomt? Probeer ‘kleine broertje’ Aruba dan eens! Het overgrote deel van de toeristen hier is Amerikaans, en dat is in sommige opzichten ook te merken. Er zijn veel grote hotels, maar er zijn ook zeker genoeg parels te vinden. Niet geheel onbelangrijk: je kunt hier enorm lekker eten en de mensen zijn vriendelijk. Hier lees je tips voor je (last minute) vakantie op het eiland.

✈️ Reistijd Ervan uitgaande dat je met het vliegtuig gaat, is dit je reistijd (vanaf Amsterdam): Curacao: ruim 10 uur vliegen

Albanië: bijna 4 uur vliegen

Aruba: 10 uur vliegen

Malta: 3 uur vliegen

Malta

Dit eiland is een goede optie voor de echte zonliefhebbers onder ons, want de temperaturen kunnen wel oplopen tot rond de 35 graden. Het land in Oost-Europa wordt steeds populairder en dat is niet gek, want je vindt hier mooie stranden, historische architectuur, wereldberoemde kunst. Om je alvast op weg te helpen zetten we de negen mooiste plekken op een rij.

De mooiste dorpen van Europa

Tot slot vijf tips in één. Metro tipte je onlangs namelijk al een aantal van de mooiste dorpen in Europa (en in ons eigen land!) om te bezoeken. We tippen je bijvoorbeeld Ronda in Spanje, maar ook het minder toeristische maar even mooie alternatief Alhama de Granada. Leg alle pittoreske routes af met de zon op je gezicht!

Let op: deze tips zijn niet gebaseerd op beschikbaarheid qua hotels en andere verblijven en ook de ticketprijs is niet meegewogen. Struin dus zelf nog het internet even af om de meest betaalbare optie te vinden.