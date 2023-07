Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stand van zaken bosbranden in Griekenland, veel vragen en discussie ‘over het klimaat’

Griekenland wordt geteisterd door bosbranden en dat is na het weekend alleen maar erger geworden. Er zijn veel vragen, begrijpelijkerwijs van bijvoorbeeld vakantiegangers die nog richting het zuiden moeten vertrekken.

Op Twitter gaat het niet alleen over de bosbranden op Rhodos en Corfu. Op het platform lijken twitteraars het belangrijker te vinden ‘of de bosbranden door het veranderende klimaat of niet komen’, dan de veiligheid van mensen op de vakantie-eilanden.

Veel meer bosbranden in Griekenland

Op veel meer plekken in de wereld woeden felle bosbranden, maar die van Griekenland beheersten afgelopen weekend het nieuws. Niet in de laatste plaats omdat veel Nederlandse vakantiegangers (vooral) de Griekse eilanden bevolken of er binnenkort een reis naartoe hebben geboekt. Gisteren maakten Corendon, Sunweb en TUI bekend dat de reisorganisaties in ieder geval geen vakantievluchten vanuit Nederland richting Griekenland uitvoeren. Zo komen verre bosbranden voor veel landgenoten plotseling dichtbij. Corendon brengt vanavond met een extra vlucht de laatste ruim honderd Nederlanders terug die met deze reisorganisatie op vakantie waren naar Rhodos en die wegens de bosbranden zijn geëvacueerd.

Het nieuws van vanmorgen was weinig hoopvol. ‘Tientallen nieuwe bosbranden in Griekenland’ kopte de NOS al vroeg. Twee nieuwe streken doken daarbij onder meer op. Het eiland Evia, ten oosten van Athene in de Egeïsche Zee, heeft te maken met dikke rook, waardoor ademen moeilijk is. Op Evia vinden ontruimingen plaats. Tal van dorpen zijn geëvacueerd. Ook op het schiereiland in het zuiden, de Peloponnesos, zijn nu bosbranden. De snelweg tussen Athene en Patras is daarom afgesloten.



Grote evacuatie bosbranden Corfu

Bijna 2500 personen zijn in de afgelopen nacht geëvacueerd van het toeristische Griekse eiland Corfu na de uitbraak van bosbranden. Op het onder Nederlandse toeristen populaire Corfu moesten onder anderen toeristen en bewoners uit het drukbezochte vakantieoord Nisaki vertrekken. Boten van de kustwacht brachten mensen in veiligheid, meldt de staatstelevisie.

Op Rhodos waren eerder al massale evacuaties door een grote natuurbrand. Het eiland bij de Turkse kust heeft al een week lang te kampen met fikse bosbranden. Bijna 20.000 personen zijn daar in veiligheid gebracht, onder wie Nederlandse vakantiegangers.

😮 Hitte houdt aan Het blijft voorlopig snikheet in Griekenland. Vooral op het vasteland komt het kwik boven de 40 graden uit, meldt Weeronline. Op de eilanden ligt de temperatuur rond de 35 graden. Pas donderdag koelt het wat af. De eerste dagen van de week zijn middagtemperaturen van lokaal 45 graden mogelijk. De zon schijnt uitbundig en het blijft droog, waardoor de kans op bosbranden blijft aanhouden. Op de Griekse eilanden is de kans op neerslag de komende dagen ook klein. Met temperaturen rond de 35 graden is het daar iets minder heet, maar door de felle zon is het niet uitgesloten dat er meer branden ontstaan.

‘Discussie’ over klimaat en hitte in Griekenland

De extreem hoge temperaturen in Zuid-Europa zijn te linken aan klimaatverandering, stelde Weeronline vorige week. Als het om Griekenland gaat, woeden er op Twitter niet alleen bosbranden, maar lijkt de vraag ‘of het door het klimaat komt’ veel belangrijker dan de veiligheid van vakantiegangers in inwoners. Dat de bosbranden op Corfu mogelijk zijn aangestoken, wordt gretig gedeeld.

„Aangestoken bosbranden, ja. Vast door klimaattuig”, denkt Henk te weten. „Voor de klimaat-alarmisten: a.a.n.g.e.s.t.o.k.e.n!!”, roept de anonieme Roffel. „Waarom noemen we het ‘natuurbranden’ als duidelijk wordt dat ze bijna allemaal zijn aangestoken?”, meldt weer een ander. „De natuur brandt niet vanzelf, maar als er een bos in de fik staat wordt er wel een link met het klimaat gelegd! Zijn klimaatalarmisten zelf verantwoordelijk voor de vele bosbranden?”

Maar zo zijn er veel meer, ook met een tegengestelde mening. „Met vliegen stimuleer je de opwarming van het klimaat”, stelt Christine. „Dus vlieg je naar Rhodos of Corfu waar bosbranden uitbreken wegens het opgewarmde klimaat. En dan mekkeren over die bosbranden.”