Komt er na regen nog zonneschijn? Voorlopig niet, zeggen de weermodellen

Kunnen we na deze wisselvallige maand juli toch nog een beetje zon verwachten? Voorlopig nog niet, blijkt uit de weermodellen. Wie de komende tijd in Nederland op de camping staat, hoeft niet te rekenen op zomers weer want ook in de eerste helft van augustus zal er nog dagelijks regen vallen.

Deze zomer begon zo zonnig, met het ene na het andere warmterecord in juni. Maar na al die zonneschijn was het in juli gedaan met het mooie weer. De maand verliep zeer wisselvallig, met lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Sinds 15 juli is er dan ook geen zomerse dag met 25 graden of meer gemeten in De Bilt.

‘Weerbeeld lijkt eerder op herfst dan zomer’

En met dat weerbeeld moeten we ook in de eerste helft van augustus nog rekening houden. Volgens Weeronline zal er de komende twee weken nog vrijwel dagelijks regen vallen. Die buien trekken vanuit het westen over het land. Ook kan het op sommige dagen flink waaien. De temperatuur ligt naar verwachting tussen de 19 en 22 graden en dat is laag voor de tijd van het jaar, aldus Weeronline. „Het weerbeeld doet eerder aan de herfst dan aan de zomer denken.”

Gelukkig voor de zomerliefhebbers zijn de voorspellingen voor de tweede helft van augustus een beetje positiever. Het lijkt erop dat de kans op hogere temperaturen toe zal nemen doordat warme lucht vanuit het zuiden wordt aangevoerd. De temperatuur kan hierdoor stijgen naar zo’n 25 graden of zelfs nog iets meer.

Minder regen en meer ruimte voor de zon

Ook wordt er minder regen voorspeld. Helemaal droog zal het volgens het weerbureau niet worden. „Maar er is waarschijnlijk wel meer ruimte voor de zon.” Vooral regio noord profiteert nog van de positieve weersvoorspelling voor de tweede helft van augustus omdat de zomervakantie daar tot begin september duurt.