Ksamil staat bekend als de Malediven van Europa, maar tien keer zo goedkoop

Het staat op iedereens bucketlist, een reisje naar de Malediven. Er zijn echter wel wat minpuntjes aan deze reis: het is ver, duur én daardoor dus redelijk onbereikbaar voor de gemiddelde Nederlander. Maar wat nou als we je vertellen dat Europa een eigen Malediven heeft, op minder dan drie uur vliegafstand? Maak kennis met Ksamil, in Albanië.

We weten dat dat dit land in Zuid-Oost Europa erg in trek is tegenwoordig, maar dat dit deel van het land zó prachtig is wisten we nog niet.

Het water is turquoise, kraakhelder, het zand is wit en in de zomer de perfecte plek om te vertoeven. De Britse krant The Guardian noemt het dan ook wel één van goedkoopste maar mooiste strandplekken van Europa. Het is wel heel erg toeristisch, dus verwacht geen rust als je daar in de zomer gaat. Maar de omgeving is zo mooi dat je dat gewoon voor lief neemt.

Hier wil je heen in Ksamil

We hebben natuurlijk even het internet geraadpleegd (Tripadvisor én TikTok) om te kijken waar je precies heen wil gaan als je besluit naar Ksamil af te reizen. De prijzen liggen volgens Tripadvisor vaak tussen 3 en 20 euro voor een avondmaal, want veel beter te doen is dan in Ibiza of Mallorca. Als puntje ‘kritiek’ staat er wel dat veel mensen het te druk vonden en dan met name de stranden. Te veel strandbedjes en te veel mensen. Maar ja… hou die maar eens weg.

