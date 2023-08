Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD-jongeren zijn het niet eens met ‘geflirt’ met PVV: ‘Partij staat heel ver weg van VVD’

Eerder deze maand ‘flirtte’ een VVD-Kamerlid openlijk met de PVV. Vanuit de jongerenorganisatie van de VVD klinken nu echter andere geluiden. Zij willen niet dat de partijen na de verkiezingen gaan samenwerken. Dat zei Michiel Suijker, voorzitter van JOVD, in het programma WNL Haagse Lobby.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans zette de deur voor samenwerking met de PVV op een kier. De VVD heeft fundamentele bezwaren tegen Wilders, maar om bijvoorbeeld de asielinstroom terug te dringen, kan de PVV nodig zijn om tot oplossingen te komen, vindt Brekelmans. „Hierover moet de partij discussiëren”, zei hij in EW.

Het kabinet Rutte IV klapte omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet tot overeenstemming kon komen over de asielaanpak. De VVD wil van deze vier partijen de meest strenge asielaanpak. Brekelmans zei dat „als je een stevig beleid wilt voeren, je niet moet blijven steken in compromissen met links”. Een gedoogconstructie met de PVV om tot een strenger asielbeleid te komen, is een mogelijkheid waar Brekelmans aan denkt. Ook politieke akkoorden met een minderheidscoalitie behoort wat het Kamerlid betreft tot de mogelijkheden.

Michiel Suijker over samenwerking met PVV

„Ik vind het goed dat een Kamerlid kleur durft te bekennen. Dat hij durft te zeggen wat hij vindt”, zegt Suijker in het radioprogramma. „Maar het is niet zo dat als één Kamerlid iets vindt, dat meteen de hele VVD het vindt.”

Suijker stelt dat beide partijen te ver van elkaar af staan. „De PVV staat heel ver weg van het basisbeginsel waarom de VVD ooit is opgericht.” Zo noemt hij het „niet oké” dat PVV-leider Geert Wilders zijn eerdere uitspraken over onder meer ‘minder Marokkanen’ niet heeft teruggenomen. „Het laat zien dat je niet zo achter sommige vrijheidsbeginselen staat, waar liberalisme om draait.” Volgens hem moet de VVD dan ook „op geen manier” gaan samenwerken met de partij van Wilders.



