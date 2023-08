Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henk Krol verrast in De Oranjezomer met nieuwe partij: ‘Maar Henk, die staan op 0 zetels’

Henk Krol had het eerder in De Oranjezomer beloofd en hij kwam zijn belofte gisteravond na. De politicus, of oud-politicus (net hoe je het ziet) maakte in de SBS6-talkshow bekend bij welke politieke partij hij zich zou aansluiten.

Het gebeurde met tromgeroffel in de tv-studio, een heus ‘poultje’ met gokkende andere gasten en daarna… verbazing. Niet bij Henk Krol zelf overigens, die vindt zijn keuze volstrekt logisch en gaat – als hij in de Tweede Kamer komt – hard aan de slag met het onderwerp pensioenen.

Henk Krol sluit zich aan bij Wybren van Haga

Het nieuws dat Henk Krol in De Oranjezomer van Hélène Hendriks kwam brengen: hij sluit zich aan bij Wybren van Haga, die nu met Groep Van Haga met drie zetels in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Van Haga is oud-VVD’er en in 2021 voor Forum voor Democratie in de Kamer gekozen. Met twee fractiegenoten splitste hij zich later af om door te gaan als Groep Van Haga. Bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen gaat Van Haga de ‘strijd’ aan als BVNL (Belang van Nederland).

Op de website van BVNL staat vermeld dat Henk Krol ‘running mate’ wordt, de nummer 2 op de kieslijst achter Wybren van Haga dus. Krol daar: „Ik wil ouderen weer een stem geven en zal strijden voor hun pensioenen.” Ook komt de Brabander (73) met het aloude stokpaardje dat zo vaak klinkt richting verkiezingen: „De kloof tussen de burger en de politiek verkleinen.”



Sam hoort bij welke partij Henk Krol terugkeert in de politiek: ‘Ze staan op nul zetels?!’https://t.co/JOBYJJO5yf#deoranjezomer #vandaaginside pic.twitter.com/sNeK6ONndI — Vandaag Inside (@vandaaginside) July 31, 2023

‘Wat denken jullie? Eerst even een rondje’

Terug naar De Oranjezomer van gisteravond. Hélène Hendriks tegen Henk Krol: „Twee weken geleden Henk, toen zei je dat je door vier partijen bent benaderd en dat je hier zou komen vertellen bij welke partij je je zou aansluiten.” Dan tegen de andere gasten: „Wat denken jullie? Eerst even een rondje.” Weekgast Jack van Gelder: „Het zou goed zijn als hij zich zou aansluiten bij Martin van Rooijen, maar daar is natuurlijk een voorgeschiedenis met 50Plus. Ik denk BBB, maar 50Plus zou ik het beste vinden.” Politiek verslaggever Sam Hagens: „Ik gok SP, maar we weten het allemaal écht niet.” Hélène Hendriks zelf: „Ik ga ook voor SP en anders Volt.” En voormalig Formule 1-commentator en tandarts Jack Plooij tenslotte… die knikte eigenlijk alleen maar instemmend bij de woorden van Jack van Gelder.

👇 Partijhopper Henk Krol had bij wijze van spreken voor elke partij kunnen kiezen, als je zijn carrière als politieke ‘hopper’ ziet. Achtereenvolgens: 2011 50Plus Noord-Brabant; 2012 50Plus Tweede Kamer; 2020: Partij voor de Toekomst; 2020: Groen Krol/Van Kooten/Otten; 2020: Lijst Henk Krol; 2023: Sterk Lokaal Flevoland; 2023: BVNL.

Henk Krol bouwt de spanning op

Door tromgeroffel werd de spanning opgebouwd en toen kwam Henk Krol dan met het verlossende antwoord: „Ouderen hebben hun stem verloren in Den Haag. Die moeten ze weer terugkrijgen. Daar heb ik altijd voor geknokt, acht jaar lang. En dat wil ik gaan doen met mensen die ik volledig vertrouw. En dat zijn Hans Smolders en Wybren van Haga (de man die ooit wilde dat het kabinet Maarten van Rossem van de buis zou halen, red.). Ik sta nu op anderhalve zetel, maar nu we voor de ouderen gaan knokken weet ik zeker dat de partij heel snel gaat groeien… Belang van Nederland, BVNL.”

De blik van Sam Hagens was net zo vol verbazing als grappig (het studiopubliek lag in een deuk): „Maar Henk, die staan op nul zetels.” Henk Krol direct: „Vanaf vandaag niet meer.” Dat lijkt ook Wybren van Haga te denken:



