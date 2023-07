Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen zin in vertraging van je vlucht? Steward geeft tip om dat te voorkomen

Voor de meeste mensen is het boarding proces op het vliegveld vaak een beetje stressvol. Het laatste waar je zin in hebt is last minute vertraging. Een Amerikaanse steward deelt een tip om vertraging van je vlucht te voorkomen.

Je bent vroeg opgestaan, hebt een uur in de rij gestaan bij de securitycheck, net te veel geld betaald voor een broodje op het vliegveld, maar je zit in het vliegtuig en de vakantie kan beginnen. Totdat je hoort dat je vlucht vertraging heeft. De reden? Te veel handbagage aan boord.

Zo voorkom je vertraging van je vlucht

Door de toenemende kosten voor bagage reizen steeds meer mensen met alleen handbagage. Maar het gevolg is dat passagiers die koffertjes helemaal volproppen. Of net nog even een extra tasje mee smokkelen. Al die extra bagage moet vervolgens verdeeld worden in de bagagebakken in het vliegtuig. En daar gaat het dus vaak mis.

Hoe langer passagiers in het gangpad op zoek zijn naar een plekje om hun koffer op te bergen, hoe groter de kans op vertraging. „We kunnen de deuren voor vertrek pas sluiten als alles goed is opgeborgen. Als er geen ruimte is voor tassen, moeten we wachten tot er een luchtvaartmedewerker naar het vliegtuig komt om de tassen te taggen en alsnog naar het ruim te brengen”, zegt de Amerikaanse steward Michael Clip tegen CN Traveler. „Dat kost extra tijd en daardoor vertraagt de vlucht.”

Persoonlijke items

De steward legt uit dat de bakken eigenlijk alleen bestemd zijn voor handbagage. „Vaak proberen passagiers ook nog hun persoonlijke items zoals jassen, een kussentje of tijdschriften op te bergen, maar deze items moet je eigenlijk bij je houden. De persoonlijke items dien je voor je te plaatsen, bij je benen.”

Ook geeft de steward de tip om je bagage niet al te ver van je stoel in de bagagebakken op te bergen, dit kost namelijk weer extra tijd bij de landing. „Passagiers lopen dan door het hele vliegtuig op zoek naar hun bagage.” Mocht je echt niet weten waar je je bagage moet laten, dan kun je het het beste om hulp vragen aan het cabinepersoneel. Benieuwd hoe je aan boord het snelst in slaap valt? Dat lees je hier.