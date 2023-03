Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zand tussen je tenen, zon op je toet: is een vakantie op Aruba het waard?

Helemaal klaar met dat zielloze weer in ons land? Nou, wij wel. Hoog tijd dus voor een vakantie naar de zon in een héél lekker warm land. Metro’s Roos mocht de schoonheid, het verrukkelijke eten en de fijne sfeer van Aruba ervaren en geeft je tips voor een vakantie op het eiland. De leukste activiteiten én het lekkerste eten op Aruba vind je hieronder. Is de lange vlucht het waard?

Als het om een zonnige vakantie gaat, blijft Aruba bij Nederlanders nog achter in populariteit. Spanje, Zuid-Frankrijk of ‘grote broer’ Curaçao gaan er vaker met de winst vandoor. Nergens voor nodig, want juist Aruba beschikt naast lekker weer, geweldige stranden en vriendelijke mensen over nog veel meer. Wat heb je nog meer nodig?

De beste tips voor een vakantie op Aruba

In mijn optiek is eten het allerbelangrijkste tijdens een vakantie. Oké, naast lekker weer en mooie natuur dan, maar als je je bestemming goed uitkiest, zit dat sowieso snor. Waar je lekker kunt eten, dat vergt nog weleens wat onderzoek én kan een avond maken of breken. Gelukkig werd ik, toen ik Aruba met een aantal andere journalisten bezocht, volledig bij de hand genomen. Zitten en eten, meer moeite dan dat hoefde ik niet te doen. En ik kan je vertellen: dat ging me héél goed af.

De uitblinkers

Op Aruba vind je voor ieder wat wils – hoe cliché dat ook klinkt. Omdat het eiland vooral onder Amerikanen populair is, zijn er tal van fastfoodrestaurants. Maar kom op, wie zit daar nou op te wachten? Veel beter kun je gaan voor bijvoorbeeld het aan zee gelegen Zeerover, waar je gegarandeerd met besmeurde handen weggaat. Er staat maar één ding op het menu, maar eigenlijk bestaat dat ‘ene ding’ uit zes componenten. Zeven, als je de saus meetelt. We spreken hier namelijk over vers gevangen vis en garnalen (toegegeven, de garnalen waren iets te lang gegrild) met een overheerlijke kruidenmix eroverheen, met patat, plantain (banaan), ingelegde rode ui en een speciaal Arubaans maisbrood. Je zit hier pal aan – of beter gezegd óp het water – met een uitzicht als nooit tevoren.

En wat veel mensen misschien zal verrassen: ook voor mensen die vegan of vega eten, is op Aruba genoeg keuze.

Ergens waar je bij uitstek níét met je handen eet, is restaurant Infini. Hier kregen wij, zonder grappen, twaalf gangen van chef Urvin Croes. Elk kwartaal verzint dit culinaire genie een ander thema, bij ons was dat Mediterraans. Van de borden tot de bijpassende cocktails en soms schuim gemaakt van bijvoorbeeld een bijzonder kruid: alles lijkt een spektakel. Je zit hier chef’s table, dus je ziet alle gerechten terwijl ze gemaakt worden. Klein minpunt: je legt hier flink wat duiten voor neer. Met een bijpassend wijn- of cocktailarrangement ben je zo ruim 250 dollar kwijt, per persoon. Dat is bij het bovenstaande Zeerover juist weer niet het geval.

Lunch en ontbijt

Alhoewel bovenstaande twee ‘tenten’ als uitblinkers geroemd worden, doen komende twee tips voor eten op Aruba zeker niet onder voor parels van het eiland. Eduardo’s Hideaway en Taste My Aruba. Bij deze twee, zoals echte Gen Z’er gezegd, überschattige tentjes, zit je relaxt voor een vullend ontbijt of lunch. Tip bij Eduardo’s Hideaway (zeer geschikt voor vega(n)s) is de breakfast burrito en de latte met butterfly pea-powder. Klinkt gek, ziet er apart uit, is lekker. Ook maak je hier de beste foto’s voor je Instagram-feed en kun je je voordoen als echte gezondheidsguru met allerlei smoothiebowls.

🏝️ Aruba Aruba is de eerste van de ABC-eilanden, niet alleen qua alfabet, ook qua ligging. Gezien van links naar rechts tref je eerst Aruba, dan Curaçao en dan als laatste Bonaire. Niet helemaal op alfabetische volgorde dus. De voertaal op Aruba is Nederlands en Papiaments, maar veel bewoners spreken daarnaast ook Engels en Spaans. Je betaalt hier met Amerikaanse dollars of de Arubaanse florijn, de prijzen doen niet onder voor Nederlandse. Verwacht dus geen supergoedkope etentjes (maar ook geen superdure). Met het vliegtuig land je na ruim 10 uur in de Arubaanse warmte. Het eiland is overigens ongeveer net zo groot als Texel, dus een roadtrip behoort niet helemaal tot de mogelijkheden.

Taste my Aruba is geschikt voor zij die op zoek zijn naar de smaak van het eiland zelf, niet een avocado toast die je overal wel kunt krijgen. De aardige eigenaresse vertelde ons dat het idee voor dit restaurant is ontstaan uit de wens om mensen kennis te laten maken met écht Arubaans eten, en dat lukt. De aankleding past bij de vrolijke sfeer die er hangt, een goed begin van je vakantie op Aruba.

Nu hoef je voor lekker eten lang niet altijd een restaurant of café in. Er zijn genoeg kraampjes langs de weg die smoothies (Mauchi’s Smoothies), allerlei soorten taart (de bolo di cashupete, cashewtaart, is een flinke aanrader), pastechi (pasteitjes gevuld met bijvoorbeeld kaas of tonijn) en fruit verkopen. Stop eens langs de weg, haal wat je nodig hebt voor een uitgebreide picnic en neem plaats op het strand.

Tips voor activiteiten op Aruba

Eten maakt de vakantie zoals schoenen de man maken, luidt ook wel mijn gezegde. Maar tussen al die maaltijden door moet er ook iets te doen zijn, toch? Gelukkig wist Amayra, onze wonderlijke gids op Aruba, de beste dingen te tippen. Zoals in het kader al uitgelegd, is Aruba niet heel groot. Vandaar dat ik Curaçao Aruba’s grote broer noem, maar anders dan Curaçao bestaat Aruba ook nog eens voor een groot deel uit ongerepte, inheemse natuur. Simpel gezegd: meer dan een bezoek waard, al is het alleen al omdat het zo’n groot deel van het eiland inneemt.

Nationaal park Arikok

En die ‘ongerepte, inheemse natuur’ is nationaal park Arikok. Hier is de natuur nog precies zoals het was voordat delen gekapt en bebouwd werden. Het park beslaat zo’n 20 procent van Aruba en is bestemd voor natuurbescherming, maar je kunt er ook rondlopen met een gids, die allerlei interessante dingen vertelt. Bijvoorbeeld over de inheemse planten en waarvoor ze gebruikt worden, maar ook over de geschiedenis van het eiland.

Als je nou geïnteresseerd bent in die geschiedenis, is een wandeling door Oranjestad met een gids zeker ook geen foute beslissing. In ongeveer twee uurtjes loop je langs allerlei belangrijke plekken van de stad en stop je bij bijvoorbeeld cafés en kraampjes om hier en daar wat hapjes te proeven. Een culinaire wandeling, is het eigenlijk. Zoek tijdens deze wandelingen vooral de schaduw op, want anders is het (zelfs tijdens de ‘winter’) bijna niet te harden.

Privé-eiland (ja, echt)

Tijdens mijn reis verbleef ik in het net-gerenoveerde Renaissance Wind Creek Aruba Resort in Oranjestad. Gelukkig weg van alle high-rise hotels, die sommige delen van het eiland toch wat Amerikaans en toeristisch doen aanvoelen. Dat betekent wel dat je niet pal aan het strand zit, maar het privé-eiland met flamingo’s (!) waar je door een privé-boot naartoe wordt gebracht, maakt dat allemaal goed.

In ongeveer 15 minuten brengt de kapitein je naar Renaissance eiland (dit kan ook als je niet bij dit hotel verblijft, maar dat kost je zo’n 125 dollar), waar ongeveer een dozijn flamingo’s los rondlopen. Ze zijn vrij tam, je zult dan ook allerlei toeristen zien die zo vaak mogelijk met ze op de foto gaan en ze voeren. Dit eiland is de perfecte plek om een middag of zelfs hele dag door te brengen, zeker omdat één van de stranden kindvrij is. Gekrijs terwijl je ligt te bakken? Zeker niet.

Verblijf je niet bij dit hotel, maar heb je wel zin in een stranddag, dan is Eagle beach een grote aanrader. Zo’n grote aanrader zelfs, dat het door Tripadvisor is uitgeroepen tot beste strand van het Caribisch gebied én het op één na beste strand ter wereld. Zonde om dat te missen. Blijf je liever op het water, in plaats van aan het water? Dan is een zeiltocht ideaal. Ik mocht plaatsnemen op een van de luxere soorten (van Monforte), met overal fijne lounge-gedeeltes met kussens, een open bar en Arubaanse lunch van de barbecue. Heb je nou geen zin om voor de duurste optie te gaan, zijn er meerdere bedrijven die iets minder kosten (en ook minder bieden), maar nog altijd erg leuk zijn. Op Tripadvisor kun je bijvoorbeeld sorteren op prijs, beoordeling, hoe lang de trip duurt, bedenk het maar. Doe er je voordeel mee. Check hier overigens tips voor hoe je honderden euro’s bespaart bij het boeken van je vakantie.

Mijn laatste tip is voor een unieke picknick aan het strand, waar je zelf niets voor hoeft te doen. Bij Picnic Aruba – de naam is erg straightforward – verzorgen ze een complete picknick voor je, op Surfside Beach of op Eagle Beach. Champagne, lekkere hapjes en mooie aankleding: alles is er. Het enige dat jij moet doen, wederom, is zitten en eten. Voel je het zand tussen je tenen al?