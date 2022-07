Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ga je dit weekend op vakantie? Horror voorspeld op buitenlandse wegen

Mensen die komend weekend met de auto vertrekken voor een heerlijke vakantie, moeten in binnen- en buitenland rekening houden met files. Enorme files. De ANWB verwacht namelijk ‘topdrukte’.

De drukte op de weg neemt volgens de ANWB in het buitenland de komende dagen ook toe door terugkerende toeristen. Dat geldt vooral op zaterdag, in deze tijd doorgaans ‘zwarte zaterdag’ genoemd. Wil je die omzeilen? Hier vind je tips.

Ook hier files, let op Amsterdam

In Nederland krijgen reizigers rond Amsterdam vanaf 22 juli tot 3 augustus te maken met hinder. De A10-Zuid richting Utrecht gaat dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot de RAI. De verkeersdienst verwacht de komende weken verder geen drukte op wegen in de ochtend- en avondspitsen. Maar op de Ring rond de hoofdstad zal het, ook al is het vakantie, ‘goed mis’ zijn.

Zoek je de zon in Zuid-Europa als bestemming voor je vakantie op? In Frankrijk wordt het dit weekend druk op de A7 van Lyon naar Orange en op de A10 tussen Tours en Bordeaux. Franse verkeersdiensten waarschuwen automobilisten dat ze op de tweede zwarte zaterdag van dit seizoen uren in de file zullen staan. De ANWB raadt reizigers aan om over de A20 via Limoges en Brive naar het zuiden te reizen.

De ‘bond’ geeft meer tips over reizen naar je vakantiebestemming trouwens. Met gisteren nog vers in het geheugen, vooral als het om hitte gaat:



Hoe ga je goed voorbereid op pad met de auto in deze extreme temperaturen? https://t.co/yIBF9haqpK #hitteplan pic.twitter.com/9LfYC7vumx — anwb (@ANWB) July 18, 2022

🚙 Vakantiecheck Reizigers die een laatste vakantiecheck willen doen voordat ze met hun reis beginnen, kunnen op zaterdag vlak voor de grens met België bij Hazeldonk terecht. De ANWB controleert daar vanaf 7.00 uur tot 12.00 uur onder andere remmen, verlichting, banden van auto’s en caravans.

Vakantie vieren in Duitsland of Oostenrijk

In Duitsland komt het vakantieverkeer op zaterdag waarschijnlijk al vroeg in de file te staan op de A8 van München richting Salzburg in Oostenrijk. Werkzaamheden op de Duitse wegen kunnen in de rest van het land extra vertraging veroorzaken.

In Italië wordt het filerijden op een van de populaire vakantieroutes naar het Gardameer en Toscane vanaf de Brennerpas richting Verona. Ook in Slovenië en Kroatië is het volgens de ANWB druk op de weg.

Wil je de situatie komend weekend op weg naar je vakantie weten? Kijk dan even hier. En wil je in de file worden opgevrolijkt met de – volgens radio-dj’s als Wietze de Jager en Gerard Ekdom – beste zomerhits: dit zijn ze.