Warm vannacht? Dromedarissen maken ommetje in Almere

Warm, droog, zweterig en plakkerig. Zo hebben we de afgelopen dagen ervaren, met de hitte in ons land. Maar dat de Nederlandse straten daardoor gelijk in een woestijnlandschap veranderen, had je wellicht niet verwacht. In Almere werden namelijk vanochtend twee dromedarissen gespot.

Het lijkt wel zo te zijn dat de hitte gelijk passende diersoorten aantrekt. In Almere Buiten speelde zich namelijk een ‘duizend-en-een-nacht’-tafereel af.



Dromedarissen door de straten van Almere

Twee dromedarissen renden deze ochtend door de straten van Almere Buiten. Maar het bleken niet de temperaturen te zijn die hen door het Hollandse landschap jaagden. Nee, de twee dieren waren ontsnapt uit een circus, schrijft Omroep Flevoland.

De politie bevestigde dat er rond 06.30 uur twee dromedarissen door Almere heen holden. Een bewoner die ‘s ochtends vroeg uit de veren was, maakte foto’s van de rennende beesten.



De dromedarissen waren afkomstig van Circus Renz Olympia, dat momenteel in Almere plaatsvindt. De directeur van het circus, Bernard Rens, begrijpt niet hoe de dieren konden ontsnappen. Inmiddels is het het circuspersoneel gelukt om de beesten te vangen en terug te brengen naar hun verblijfplaats.

Meer verdwaalde dieren in Nederland

Overigens werden er meer verdwaalde dieren in Nederland gespot. Aan de kust van Zandvoort zwommen gisteren namelijk dolfijnen, die volgens stichting SOS Dolfijn behoorlijk uit de route waren. Eén van de zeezoogdieren kwam zelfs zo dicht bij de kust, dat strandgangers het beest moesten helpen. Zij duwden de dolfijn terug richting de zee. Na gisteravond zijn de dolfijnen door SOS Dolfijn en de reddingsbrigade niet meer gesignaleerd.

En twee weken geleden spoelde nog het lichaam van een overleden bultrug aan bij de kust van Vlieland. Wat je je haast niet kunt voorstellen, dat zo’n immense walvis door de Nederlandse wateren zwemt. Een visser aan de Zeeuwse kust filmde in mei nog zijn ontmoeting met een bultrug in de zee. Het vermoeden was dan ook dat deze gefilmde walvis later aanspoelde in Vlieland.



