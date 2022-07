Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de beste hitte-hits volgens ‘onze’ radio-dj’s: ‘Zo is het metéén zomer’

Er zijn mensen die in de hitte van vandaag ‘gewoon’ aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen. Maar je kunt ook gewoon met een natte handdoek om je schouders rustig muziek gaat luisteren natuurlijk. Wat zijn de beste ‘hitte-hits’?

We vroegen aan verschillende radio-dj’s van Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica. Ga er maar eens lekker voor zitten. Hieronder lees je wat de beste zomerplaten zijn volgens onder anderen Frank Dane, Gerard Ekdom en Tim Klijn. Soms uit lang vervlogen tijden en eentje – Harry Styles, zelfs twee keer genoemd – van nu.

Tien dikke hitte-hits

Klaas van der Eerden – dj Radio 538 (De 538 Ochtend met Wietze en Klaas)

Moloko 1998 – Sing It Back

„Heerlijk relaxte dansbare 90’s hit. Als je ‘m weer één keer hoort zing je ‘m de hele dag nog na, waardoor zelfs op een druilerige Nederlandse dag de zon in je hoofd gaat schijnen.”

Wietze de Jager – dj Radio 538 (De 538 Ochtend met Wietze en Klaas)

Edward Maya ft Vika Jigulina – Stereo Love

„Uit de tijd dat zomerhits nog meegenomen werden uit het buitenland. Je hoorde een liedje in een foute discotheek in Spanje of Hongarije en nam die vervolgens mee naar Nederland. Daarom waren zomerhits vroeger altijd pas een hit richting het einde van de zomer. Waarom Stereo Love voor mij een favoriet is? Inderdaad, ik stond in zo’n foute discotheek en dacht met een bezweet voorhoofd in een driekwartbroek dat ik echt wel lekkere moves had…”

Frank Dane – dj Radio 538 (nieuwe middagshow per 29 augustus)

DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince – Summertime

„Waar en wanneer ik die plaat ook hoor, begint spontaan de zon in mijn hoofd te schijnen. Het liedje is nu 30 jaar oud, maar voelt tijdloos. Een classic die zelfs in de winter lekker is.”

Gerard Ekdom – dj Radio 10 (Ekdom in de Morgen)

Ryan Paris – Dolce Vita

„Ik op de achterbank op weg naar Zuid-Frankrijk in 1983 met dit in de auto aan. Het werd dé zomerhit van dat jaar en ik word er nog altijd blij van. Meteen zomer!”

Rob van Someren – dj Radio 10 (Somertijd)

Buena Vista Social Club – Chan Chan!

„Picture this: op een cruiseschip, met je vrouw en je zoon, aan dek in een hottub. Mojito in je hand, varend langs de kust van Cuba en dit liedje komt uit de speakers. Een liedje is net zo goed als de herinnering die je eraan hebt.”

Nog vijf dikke hitte-hits

Jeroen Nieuwenhuize – dj Radio 10

Don Henley – The Boys Of Summer

„Dit liedje was gek genoeg geen hit in de zomer, maar zodra je ‘m hoort wil je in de auto springen. Radio 10 over de speakers en het dak eraf. Ook al heb je geen cabrio…”

Lex Gaarthuis – dj Radio 10

Miss Jane – It’s A Fine Day, remix 1998

„De ultieme ‘raampjes van je auto open’-plaat met een totaal onbezorgd zomergevoel in de tekst en de muziek.”

Tim Klijn – dj Radio Veronica (De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen)

Harry Styles – As it Was

„De plaat die nu al wekenlang hoog in de hitparade staat. Niet een uitgesproken en typische zomerplaat, maar wel de soundtrack van deze zomer tot nu toe. Daarbij is door het hele nummer met een beetje fantasie een steeldrum te horen. Hoe zomers wil je het hebben?”

Caroline Brouwer – co-host Radio Veronica (De Bonanza)

Al Jarreau – Roof Garden

„Mijn favoriete zomerhit is Roof Garden van Al Jarreau, omdat ik me meteen in zomerse sferen waan als die plaat drie maten begonnen is. Eigenlijk al bij het beginnende toetertje.”

Marisa Heutink – dj Radio Veronica (Marisa in de Middag)

Nogmaals: Harry Styles – As It Was

„Na Watermelon Sugar heeft hij weer een zomerhit te pakken, deze keer met een vrolijk indiepop-liedje met een serieuze ondertoon: zijn mentale gezondheid.”