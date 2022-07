Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid Kasem bij Op1 in aanvaring met VVD’er: ‘Hypocriete woorden’

VVD’er Ruben Brekelmans vertelde gisteravond aan tafel bij Op1 over de huidige asielcrisis en schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Maar Khalid Kasem ergerde zich overduidelijk aan het VVD-kamerlid en noemde zijn woorden „hypocriet”.

De situatie in Ter Apel is haast niet meer te overzien. Door een tekort aan opvangplekken slapen honderden asielzoekers de komende dagen buiten. Brekelmans legt uit dat het ontbreekt aan woningen, maar volgens hem kan het land ook de toestroom van duizend asielzoekers per week niet aan.

Khalid Kasem valt over ‘hypocriete’ VVD’er Ruben Brekelmans

Khalid Kasem, die je kent van talkshow Khalid & Sophie, haakt in bij dat gesprek. Hij ergert zich zichtbaar aan de woorden van Brekelmans. Want volgens de VVD’er ontbreekt het aan sociale huurwoningen. „Ik vind die tegenstelling zo vals”, zegt Kasem. „Het is uw partij die in 2015 sociale huurvoorraad met honderdduizend heeft laten slinken. Door liberalisering, doordat een gedeelte verkocht is. Een Stef Blok die op een beurs staat en zegt: ‘Komt u hier maar kopen, want het is in de uitverkoop’. Dat is best hypocriet, als u het mij eerlijk vraagt”, zegt een geïrriteerde Kasem. Dat de VVD’er statushouders en mensen die wachten op een sociale huurwoning op één hoop gooit, vindt hij niet kloppen. „Het is uw beleid geweest.”

Brekelmans verweert zich. Volgens hem hebben stikstof en een tekort aan materialen invloed op de bouw van nieuwe woningen. Maar Kasem onderbreekt hem. „Zegt u dan ook: ‘Het is onze eigen schuld?'” Waarna het VVD-Kamerlid uitlegt dat er in het verleden dingen „mis zijn gegaan”. Maar volgens Brekelmans spelen meerdere factoren mee in de huidige asielcrisis.



Jammer dat @rubenbrekelmans niet reageert op het kernpunt van @KhalidKasem. Want, pak 'm beet 10% van 100.000 NIET verdwenen sociale huurwoningen had tot aanzienlijk minder druk op het proces geleid. Dan zouden er veel minder statushouders in een AZC blijven steken … @LDEGMD https://t.co/ANfWVppnTr — Reinout Kleinhans (PhD) (@RJKleinhans) July 20, 2022



Klopt helemaal wat @KhalidKasem zegt, sociale huursector verwaarloosd en zelfs deels afgebroken tijdens tien jaar VVD beleid #op1 — introversum 🌈 🌍 (@Introversum1) July 19, 2022



Dit was heel goed van @KhalidKasem en er kwam eigenlijk geen antwoord op. Al jaren wordt de sociale huur uitverkocht er is geen woonbeleid wel een woningmarkt. Dat komt niet door asielzoekers, maar door politie keuze https://t.co/g76Nf3MqYp — Rose (@Rose_Mentink) July 20, 2022

Brekelmans: ‘We kunnen opvang asielzoekers niet aan’

Presentator Charles Groenhuijsen vraagt aan de VVD’er of we ons moeten schamen voor het asielbeleid. „Dit zijn geen dingen die je in Nederland wil zien. Het feit dat mensen nu buiten moeten slapen, dat is niet hoe wij in Nederland opvang willen regelen”, antwoordt Brekelmans.

De gemeenten vinden dat de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt. Volgens Brekelmans moet de instroom van asielzoekers omlaag en de doorstroom naar woningen voor statushouders omhoog. Maar de VVD’er gelooft niet dat lukraak asielzoekerscentra neerzetten de oplossing is. „Terwijl bewoners het niet willen? Dan heb je nu even een plek, maar dan tast je het draagvlak voor asielopvang aan”, aldus het VVD-Kamerlid. Volgens Groenhuijsen is dat niet bepaald geruststellend voor de mensen die nu buiten liggen in Ter Apel. „Ik vind ook dat we moeten onderkennen dat we dit als land niet aankunnen. En we echt naar onorthodoxe maatregelen moeten kijken om de instroom te beperken. We houden dit als land niet nog maanden vol”, sluit de politicus af.

Wil je de uitzending van Op1 terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.