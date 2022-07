Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote drukte verwacht op Europese wegen, zo overleef je zwarte zaterdag

Wie dit weekend op vakantie gaat, moet rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. Die lopen dit weekend helemaal vol met vakantiegangers. De ANWB waarschuwt voor lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

De verwachting is dat het deze vakantie drukker is op de Europese wegen dan voorgaande jaren. Reden is dat meer mensen dit jaar de auto pakken omdat ze de chaos op Schiphol willen vermijden.

Drukte op Franse wegen

Files worden verwacht in onder meer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. In Frankrijk zal de drukte zich vooral concentreren op ‘autoroute du Soleil’, de A7 naar het zuiden van het land. Maar ook op andere Franse wegen kan het volgens de ANWB druk worden.

In Duitsland wordt het vooral druk rondom Hamburg, München en Salzburg. Daarbij komt nog dat er op dit moment veel wegwerkzaamheden plaatsvinden in Duitsland. Ook bij Belgische Luik gooien wegwerkzaamheden roet in het eten en kunnen de vertragingen op zwarte zaterdag groot zijn omdat de E25 in beide richtingen dicht is.

Tips om zwarte zaterdag te overleven

Vermijd zwarte zaterdagen

De ANWB adviseert om op vrijdag of op zondag te vertrekken, wanneer dit in je reisschema past. Niet alleen zal het op zwarte zaterdag extra druk zijn op de weg, ook bij tankstations en tolpoortjes wordt drukte verwacht

Vertrek niet te vroeg

Ga je toch op een zwarte zaterdag rijden, vertrekt dan niet te vroeg. Ga liever in de loop van de dag rijden. Op die manier rijd je achter de – inmiddels oplossende – files aan”, zo stelt de ANWB.

Reis in twee dagen

Reis in twee dagen in plaats van één. ANWB: „Dat legt minder druk op de reis. In plaats van 1000 kilometer op een dag kun je dan ’s middags als ontspannen op je overnachtingsadres zijn.”

Zorg voor eten en drinken

Zorg voor voldoende eten en drinken in de auto. „Sta je in de file, dan kan het eerstvolgende wegrestaurant lang op zich laten wachten”, waarschuwt de ANWB.