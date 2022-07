Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sosha Duysker op tv met Vierdaagse Nijmegen: ‘Kruistocht in afritsbroek’

De Nijmeegse Vierdaagse wordt vanaf morgen door de hitte van vandaag eenmalig een Driedaagse, maar niet getreurd. De stemming zit er in Gelderland goed in als we de geluiden mogen geloven. Zo ook op televisie, waar het traditionele tv-programma Het gevoel van de Vierdaagse vanavond toch van start gaat. Met een nieuw gezicht: Sosha Duysker. Metro sprak haar op weg naar een drukke week.

Voor KRO-NCRV presenteert Sosha Duysker Het gevoel van de Vierdaagse met Tim Hogenbosch (ook nieuw en bekend als ‘Boswachter Tim’ in tv-programma De Beestenbrigade) en Vierdaagse-nestor Fons de Poel. De laatste twee komen zelf uit Nijmegen, voor Sosha Duysker is alles nieuw. Met een lach en een traan zullen de presentatoren vanuit verschillende invalshoeken en met allerlei deelnemers (uit 74 landen) het loopfestijn belichten. Het grote, deels afgelaste, festijn waarbij honderden lopers vanmorgen op eigen initiatief in de felle zon toch een wandelpoging waagden.

Sfeer bij Nijmeegse Vierdaagse

Voor het gesprek met Metro – gistermiddag – heeft Sosha Duysker zich even teruggetrokken in een lege zaal om rustig achter de laptop te kunnen zitten. En om zich even aan de Nijmeegse hitte te kunnen ontrekken. „Het is echt ontzettend heet hier”, geeft zij aan. „De mussen vallen spreekwoordelijk van het dak. Maar gelukkig zit de sfeer er al heel goed in.”

De domper van de afgelaste eerste dag valt relatief mee?

„Voor sommige mensen is het wel een echte domper, hoor. Maar ik ging net even de menigte die er al is in en de meningen blijken verdeeld. De één begrijpt het wel, omdat het wandelen onverantwoord is. Er zijn echter ook mensen die zeggen dat het kruisje dat ze vrijdag krijgen een soort onbevredigend gevoel gaat geven, omdat het drie in plaats van vier dagen is.”

Maar alles beter dan de door corona helemaal afgelaste edities van 2020 en 2021 toch?

„Dat is wel zeker. Je merkt hier bij de Nijmeegse Vierdaagse dat iedereen heel erg optimistisch is. Men heeft er hartstikke veel zin zin, helemaal leuk.”

🎥 Wie is Sosha Duysker Sosha Duysker werd in 1991 geboren. Zij is sinds 2016 een bekend tv-gezicht door Het Klokhuis. Twee jaar geleden won zij de Philip Bloemendaal Prijs als grootste presentatietalent. In 2021 verbond Duysker zich exclusief aan KRO-NCRV. Voor deze omroep maakt zij behalve Het gevoel van de Vierdaagse ook Keuringsdienst van Waarde en Brandpunt. Binnenkort volgt ook Waku Waku.

Sosha Duysker en wandelen

Heb je zelf iets met wandelen?

„Ik wandel heel graag. Zeker tijdens de pandemie, toen was ik alleen maar aan het wandelen. Maar 30, 40 of 50 kilometer, die laatste afstand zou ik met mijn leeftijd moeten doen, dat zou ik eh… pittig noemen. De verste afstand die ik ooit wandelend heb afgelegd is misschien 20 kilometer. In Londen laatst blééf ik maar gaan, dat was een heel eind. Op de stappenteller heb ik op één dag een keer 25.000 stappen gehaald.”

Heb je wel ooit overwogen om de uitdaging van de Nijmeegse Vierdaagse aan te gaan?

„Nee, dat heb ik nooit overwogen. Misschien komt het omdat ik niet uit Nijmegen kom. Dat hele Vierdaagse-virus dat bestaat heb ik nooit meegekregen.”

Toch ben je gevraagd om Het gevoel van de Vierdaagse te presenteren. Wat vond je daarvan?

„Ik vond het meteen een superleuk idee. Ik kende het namelijk al wel, omdat ik er een keer geweest ben voor opnames van Het Klokhuis. Dat was toch anders, omdat ik de omvang van de Nijmeegse Vierdaagse op die ene dag niet zag. Het Vierdaagse-gevoel heb ik toen nog niet echt mee gekregen. Nu word ik er helemaal in ondergedompeld en mag ik er in duiken. Dat vind ik te gek. Ik vind het leuk om heel veel verschillende mensen te spreken. Ze komen van heinde en verre, dat is ongelooflijk. Ik mag deel uit maken van het grootste wandelevenement ter wereld. Ja, heel bijzonder om hier te zijn.”

Improviseren in Nijmeegse Vierdaagse

Meelopen met mensen die verhalen vertellen is jou niet helemaal vreemd, zagen we in de afgelopen The Passion. Verhalen doorgeven, is dat wat je op tv graag wil doen?

„Ik vind mensen gewoon heel interessant en ik vind het heel leuk om met ze te praten. We gaan de kijkers deelgenoot maken van hun leefwereld van dat moment. Tot nu toe heb ik voornamelijk gescripte programma’s gedaan. Hier bij de Nijmeegse Vierdaagse zal het grotendeels neerkomen op improvisatie. Het lijkt me te gek om met de camera op pad te gaan en geen idee te hebben wie je tegenkomt.”

Je weet nog niet wie je gaat volgen?

„Nee. Ik kwam al wat mensen tegen waarmee ik eigenlijk even telefoonnummers had moeten uitwisselen, maar dat heb ik niet gedaan. Interessante mensen allemaal, die ik nog wel hoop tegen te komen. Misschien voegt het iets toe als ik sommigen van hen in het begin voor de camera heb en later nog eens.”

Hoe vullen jullie de eerste dag in, als er nog geen Nijmeegse Vierdaagse is?

„Ondanks dat gebeurt er in de stad ontzettend veel. Dat leggen we vast, net als de teleurstelling die er misschien bij sommige wandelaars is. Zo kunnen we het wel invullen hoor, dat moet.”

Vier dagen hollen en vliegen en tegen de deadline monteren, is dat misschien wel net zo zwaar als het wandelen zelf?

„Dat zou ik niet willen zeggen hoor, want de wandelaars zien pas écht af. Bij de inschrijving lacht iedereen nog, maar de deelnemers zijn de echte helden in deze kruistocht in een afritsbroek.”

Als een spons in de Vierdaagse

Hij zal mij benieuwen of je vrijdag op finishstraat Via Gladiola zegt: ‘Ik ga volgend jaar ook…’

„Haha. Ik heb me in elk geval voorgenomen dat ik hier als een spons ben. Maar dat komt goed, ik merk nu al dat ik helemaal in die Nijmeegse Vierdaagse gezogen word. De sfeer is zo blij, zo opgewekt. Iemand zei ‘als alle mensen de mentaliteit van wandelaars hebben, dan zou de wereld veel mooier zijn’. Die quote is bij mij wel blijven hangen. Het zegt iets over de saamhorigheid die deelnemers hier voelen en dat gaan we in Het gevoel van de Vierdaagse laten zien. Wat bindt die mensen? Hoe slepen ze elkaar er doorheen?”

Tot slot iets heel anders. De quiz over dieren en natuur Waku Waku keert na 21 jaar op televisie terug. En wie is de presentatrice? Sosha Duysker!

„Hoe fantastisch is dat? In augustus gaan we beginnen met de repetities en opnames en daar heb ik me toch veel zin in. Ik ben héél benieuwd hoe het wordt.”

Het gevoel van de Vierdaagse is vanaf vanavond tot en met vrijdag om 20.30 uur op NPO 1 bij KRO-NCRV te zien (en hier terug te kijken).