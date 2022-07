Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Balans na extreme hitte: temperatuurrecord, smog, plakken en nu weer afkoelen

Zo, dat zit erop. Na een oververhitte dag kunnen we even opgelucht ademhalen. De extreme temperaturen van gisteren zitten erop en de hitte komt voorlopig ook niet meer terug.

We maken de balans op na een dagje overleven op airco, ijs en water.

Warmterecords

En dat was zeker nodig, want het was, zoals verwacht, de warmste 19 juli ooit. Op veel plekken steeg het kwik tot boven de 38 graden, maar het zuidoosten van het land spande de kroon. In Maastricht werd namelijk een zinderende 39,5 graden gemeten. Op 19 juli werd het nog nooit zo warm. Het oude record stamt uit 2006, toen in het Zeeuwse Westdorpe 37,1 graden werd gemeten.

Met de 39,5 graad zitten we nog niet aan het absolute warmterecord in Nederland. Die kregen we in de eerste hittegolf van 2019 te verduren, toen in Gilze-Rijen 40,7 graden op de teller stond. Desondanks was het gisteren toch heet genoeg voor code oranje, die er aan het einde van de dag af ging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat betekende niet dat het niet meer warm was, want ook vannacht kon er nog lekker geplakt worden. In het hele land bleef het dik boven de 20 graden en dit zorgde voor de elfde tropische nacht ooit. Drie daarvan waren vorig jaar augustus, toen op 9, 12 en 13 augustus de nacht niet kouder was dan 20 graden.

Ozon vult Nederlands luchtruim door hitte

De hitte zorgde er ook voor dat de luchtkwaliteit dramatisch daalde. Het RIVM waarschuwde van tevoren al voor smog en dat bleek terecht. Aan het einde van de middag werden hoge concentraties ozon gemeten in Nederland, waardoor de luchtkwaliteit werd geclassificeerd als ‘onvoldoende tot slecht’. Smog ontstaat door hoge temperaturen, vervuilende stoffen en weinig wind. Het kan leiden tot hoesten, kortademigheid en irritatie aan de luchtwegen. De luchtkwaliteit blijft ook vandaag matig, maar zal verbeteren door de regenbuien die overtrekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weersverwachting

Kijk je al uit naar een verkwikkend regenbuitje? Vooral het westen van het land kan een beetje water verwachten. Daar blijft de temperatuur vandaag ook onder de 30 graden. Alleen in het oosten van het land wordt de 30 graden vandaag mogelijk nog aangetikt. Vanaf morgen koelt het sterk af naar temperaturen van 20 tot 25 graden overdag. Zondag en maandag wordt het op veel plekken mogelijk weer 30 graden, maar de extreme hitte van gisteren blijft voorlopig weg.