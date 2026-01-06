Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marga (39) uit Volendam was voor 78 procent verbrand: ‘Een pukkel was toen al ernstig’

Je bent net aan het puberen en krijgt dan te horen dat je gezicht en/of lichaam nooit meer zo zal zijn als een dag eerder. Het overkwam veel jongeren uit Volendam op 1 januari 2001, zoals Marga. Zij is morgen ‘de hoofdrolspeelster’ in de EO-documentaire Volendam – 25 jaar later.

Metro bekeek de docu voor tv-rubriek Blik op de Buis.

De cafébrand van Volendam was afgelopen donderdag precies 25 jaar geleden en op zo’n moment is er veel aandacht voor. Dat was door media al gepland, maar werd met een vergelijkbare actuele ramp, ook op nieuwjaarsdag, maar dan in Zwitserland, nog eens versterkt.

Metro ging vorige week, vooruitlopend op die zo tragische nacht voor Volendam, in op de nieuwjaarsbrand in café ’t Hemeltje, met artiest Simon Keizer. Hij was erbij, net als Nick Schilder trouwens, maar overleefde zonder zichtbare wonden. Veertien jongeren stierven, meer dan tweehonderd feestvierders raakten (zwaar) gewond. De letterlijke littekens van de brand in Volendam zijn tot op de dag van vandaag in het dorp te zien.

Zes jonge vriendinnen uit Volendam, allemaal getekend

Neem Marga Veerman (39), toen nog Smit. Bij de start van 2001 was zij een tiener van 14 die zin had om alles te gaan ontdekken. Een paar uur later lag ze als een mummie in het brandwondencentrum in Beverwijk en weken later lag zij er nog. En met haar vele dorpsgenoten, verspreid over ziekenhuizen in het hele land en over de grenzen. Zo ook haar vriendinnen Willie, Eline, Melanie, Lisa en Monique. Allemaal ernstig gewond en net als Marga in de loop der jaren krachtige vrouwen die nu de 40 gaan bereiken.

Vijf jaar geleden kwamen de zes al samen met tv-maakster Rachel Rosier, je kent haar misschien wel als – tot en met vorig jaar – Rachel van het Sinterklaasjournaal. Terugblikken op 20 jaar na de brand in Volendam was even andere koek, maar de documentaire van toen was het bekijken meer dan waard. Rosier sprak de vrouwen middenin een zware coronaperiode, Metro besteedde daar toen ook aandacht aan. Je ziet ze hieronder, vooruitlopend op de uitzending van 30 december 2020. Praten? Dat hadden ze eigenlijk nooit gedaan. Zo zijn Volendammers niet, die gaan liever ‘gewoon’ weer door.

Expositie liet de kracht van Volendam zien

Volendam – 25 jaar later bevat de docu van toen, aangevuld met het verhaal van Marga nu. Zij was de afgelopen maand één van de gezichten van de expositie De Kracht van Volendam in De Melkweg in Amsterdam. Suzan van de Roemer volgt enkele slachtoffers van de brand, zoals Marga, al jaren en zorgde nu voor een tentoonstelling met foto’s ‘door de jaren heen’. De grootste foto toont hoe de gevolgde Volendammers nu in het leven staan. Marga, die de opening met Rachel Rosier bezocht, is schitterend afgebeeld met haar twee oudste kinderen.

🎧 Podcast Onlangs is ook een beluisterenswaardige podcastserie over de cafébrand van Volendam uitgekomen, Onderbroken Tijd. In lange gesprekken van zo’n 50 minuten komen (tot nu toe) vijf personen aan bod die de brand op verschillende manieren meemaakten. De eerder genoemde Simon Keizer als persoon die in ’t Hemeltje aanwezig was; Ed Guyt als dorpsbewoner die alles uit de kast haalde om slachtoffers te helpen; ambulancebroeder Marcel de Boer; Merith Leeflang – Tol, die in één week zeven begrafenissen bezocht en tot slot Jaap Veerman. De Canyon-zanger van de hit Mooi Volendam verloor zijn zoon Lennart. De podcast is ook op YouTube te bekijken.

Nieuw uiterlijk, nieuwe liefdes

Het toont precies hoe het in Volendam in een kwart eeuw na de levensverwoestende brand is gegaan. Hoe moeilijk ook, de slachtoffers die overleefden, werden allemaal volwassen. Ze vonden liefdes, kregen kinderen en accepteerden hun nieuwe uiterlijk. Bijzonder knap. Marga heeft met haar Peter nu drie kinderen, bij de vorige documentaire was zij zwanger van de tweede. Binnen het gezin praten ze nooit over de brand.

Marga: „Ik ben langer verbrand dan dat ik het niet was.” Hoewel haar hele gezicht, lichaam en handen duidelijk laten zien waar zij op 1 januari 2001 was, zegt oudste zoon Thijs ‘het niet te zien’. Voor Marga is dat „het grootste compliment”.

Een pukkel en geen wenkbrauwen, dat waren al rampen

Marga was, het is amper voor te stellen, voor 78 procent verbrand. Zij mocht zichzelf, toen ze in 2001 werd behandeld, lange tijd niet zien. Slachtoffers uit Volendam werden langzaam en geduldig op hun nieuwe uiterlijk voorbereid. Maar ja, ze was 14. Tegen Rachel Rosier zegt ze dan ook: „Een pukkel was toen al ernstig.” Haar vriendin Monique voegt toe: „Ik hoorde dat mijn wenkbrauwen eraf waren. Op dat moment leek dat me de grootste ramp van de wereld.” En Marga weer: „Ik lag er als een mummie. Dat mijn vingers eraf waren, hadden ze me nog niet eens verteld.”

Alsof het nog niet erg genoeg was, lagen velen ook weken in coma. Ze kregen niet mee dat er doden waren gevallen, misten alle begrafenissen. Het toont maar aan wat deze jonge meisjes van toen hebben doorstaan. En tegelijk ook wat zij zo krachtig hebben overwonnen. Gelukkig is Volendam – 25 jaar later niet alleen maar loodzware kost, er wordt ook nog een beetje gelachen.

Brandslachtoffer Eline bezoekt de ic van brandwondencentrum Beverwijk, om Marc te ontmoeten. Deze verpleger was de eerste weken na de brand continu bij haar. Elines zus hield een dagboek bij en als Rachel Rosier vraagt of zij iets aan Marc wil voorlezen, lukt dat haar na al die jaren niet. Rachel: „Ik zal je wel even uit de brand helpen.” Het levert de drie de slappe lach op.

Aantal blikken uit 5: 4

Volendam – 25 jaar later is morgen (7 januari) om 20.25 uur te zien bij de EO op NPO 2.

Noot: Volendam – 25 jaar later lijkt met uitzending op 7 januari in plaats van 1 januari misschien een wat vreemde dag. Bij de start van 2026 was de docu echter al op NPO Start te zien. En wederom het bekijken zeer waard.

