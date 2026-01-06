Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rijkswaterstaat roept op: werk morgen thuis vanwege winterweer

Rijkswaterstaat roept mensen op om als dat mogelijk is woensdag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits wordt hevige sneeuwval verwacht. „Ook neemt de wind in kracht toe, wat tijdens de sneeuwbuien voor slecht zicht kan zorgen”, waarschuwt de wegbeheerder.

Door de sneeuw verwacht Rijkswaterstaat „een zeer drukke” ochtendspits. Het KNMI had eerder op de dag al laten weten dat juist in de ochtend veel sneeuw wordt voorzien.

Dinsdag viel de ochtendspits op de meeste plaatsen in het land mee. Het lijkt erop dat veel mensen al uit eigen beweging vanuit huis zijn gaan werken, concludeerde onder meer de ANWB. Rijkswaterstaat verwacht dinsdagavond een vergelijkbaar beeld op de wegen. Om die begaanbaar te houden, zijn zo’n 1500 mensen aan het werk.

Sneeuwjacht

Volgens een overzicht dat de wegbeheerder online bijhoudt, is alleen dinsdag al bijna 7 miljoen kilo zout gestrooid. Sinds afgelopen najaar hebben de strooiwagens en sneeuwschuivers volgens datzelfde overzicht inmiddels meer dan een miljoen kilometer afgelegd.

Ook Weeronline kan zich vinden in het thuiswerkadvies. Het weerbureau schat in dat de kans op ongelukken en vertragingen woensdag groot is door de sneeuw en gladheid.

Zowel in de kustgebieden als in Flevoland en Friesland is er kans op sneeuwjacht, een combinatie van sneeuw en krachtige wind die het zicht belemmert. Daardoor kunnen zich ook zogenoemde sneeuwduinen vormen, waarschuwen de meteorologen van Weeronline. Op de Waddeneilanden is zelfs een sneeuwstorm mogelijk. „Hiervan is sprake als er een uurgemiddelde windkracht 8 wordt waargenomen tijdens de sneeuwval.”

ANP

Reacties