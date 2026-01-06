Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom sneeuw Nederland meteen ontregelt: zes vragen aan een meteoroloog

Een paar centimeter sneeuw en het land lijkt op slot te gaan. Files groeien razendsnel, treinen rijden minder vaak (of helemaal niet) en gladheid ligt op de loer.

Volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline is dat geen toeval. Metro stelde hem zes vragen over waarom sneeuw in Nederland zo snel voor problemen zorgt.

Hoeveel sneeuw ligt er eigenlijk?

Willemsen: „Dat verschilt sterk per regio. In sommige delen van het land gaat het om een paar centimeter, terwijl lokaal sneeuwhoogtes tot rond de 20 centimeter zijn gemeten. Juist die verschillen maken het lastig, omdat niet overal dezelfde omstandigheden gelden.”

Waarom loopt alles vast bij een paar centimeter sneeuw?

„Nederland is een druk land. Zelfs bij droog en rustig weer staan er dagelijks files. Zodra het weer verslechtert, neemt de verkeersdrukte snel toe. Met sneeuw is het vrijwel onvermijdelijk dat er recordfiles ontstaan.

Daar komt bij dat sneeuw hier relatief weinig voorkomt. Veel weggebruikers zijn het niet gewend en winterbanden zijn in Nederland niet verplicht. In een klein, dichtbevolkt land leidt iets als sneeuw dan al snel tot grote verstoringen.”

Wat maakt sneeuw op de weg vooral gevaarlijk?

„Op het moment dat sneeuw net valt, is het vaak nog minder glad en zijn weggebruikers extra alert. Dat komt ook omdat je dan goed ziet waar er sneeuw ligt.

Het gevaar zit vooral in platgereden sneeuw. Dat bevriest snel en verandert in een gladde ijslaag, terwijl dat niet altijd direct zichtbaar is. Vooral op fietspaden en secundaire wegen levert dat risicovolle situaties op.”

🚄 Waarom lopen treinen vertraging op bij winterweer? Sneeuw en vorst zorgen op meerdere plekken tegelijk voor problemen op het spoor. Een van de grootste boosdoeners zijn wissels, geeft NS aan. Tussen de bewegende onderdelen kan sneeuw of ijs terechtkomen, waardoor een wissel niet meer omgaat. Als dat gebeurt, kunnen treinen een traject niet veilig gebruiken en loopt het treinverkeer al snel vast. Ook onder treinen zelf ontstaan winterproblemen. Tijdens het rijden kan sneeuw zich ophopen tot harde brokken ijs, vooral bij wielen en leidingen. Die brokken kunnen losbreken en op het spoor of in wissels terechtkomen, met storingen of schade tot gevolg. Daarnaast is de techniek in treinen gevoelig voor kou en sneeuw. Stuifsneeuw kan via ventilatieopeningen in elektrische installaties terechtkomen en daar kortsluiting veroorzaken. Smeltende sneeuw en vocht vergroten die kans. Tot slot speelt ijsvorming op de bovenleiding een rol. IJs verstoort het contact tussen trein en stroomdraad, waardoor een trein minder of geen stroom krijgt. In sommige gevallen grijpt het beveiligingssysteem in en komt een trein stil te staan. Door deze combinatie kunnen vertragingen zich bij winterweer snel opstapelen en het hele spoor ontregelen.

Kunnen we dit niet oplossen door beter te strooien?

„Strooien helpt, maar kent duidelijke grenzen. Bij hevige sneeuwval is het simpelweg niet mogelijk om overal tegelijk te strooien, en is strooien vaak ook niet helpend. Dan moet er sneeuw worden geschoven. Veel kleinere wegen worden niet behandeld, waardoor daar juist die gevaarlijke, platgereden sneeuw ontstaat.

Daarnaast werkt strooizout minder goed bij lage temperaturen en raakt de strooicapaciteit bij langdurige winterse omstandigheden soms uitgeput.”

Wordt dit door klimaatverandering beter of juist erger?

„Op jaarbasis kan het aantal sneeuwdagen afnemen doordat het gemiddeld warmer wordt. Maar dat betekent niet dat dit soort situaties verdwijnen. Een tijdelijke sneeuwperiode blijft mogelijk, ook bij een paar graden hogere temperaturen.

Juist omdat zulke winters zeldzamer zijn, zijn we er minder op ingesteld. De laatste keer dat grote delen van Nederland langdurig onder een sneeuwlaag lagen, was in februari 2021. Daarvoor gebeurde dat ook in 2009 en 2010, toen zelfs het strooizout opraakte.”

Wat staat ons de komende dagen te wachten?

„Het winterse weer houdt voorlopig aan. Morgenochtend valt in vrijwel het hele land sneeuw, gecombineerd met veel wind. Daardoor waait de sneeuw over de wegen en wordt de verkeersoverlast groter.

Op veel plekken komt er 3 tot 5 centimeter bij, lokaal meer. De gevoelstemperatuur daalt door de wind tot ver onder nul. Ook later in de week blijft de kans op sneeuw en gladheid groot, met af en toe dooi tussendoor.”

Wie hoopte dat het snel gedaan is met het winterweer, komt helaas bedrogen uit. Nederland blijft voorlopig nog even wit en glad, met alle gevolgen van dien voor verkeer en dagelijkse routines.

