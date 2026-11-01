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1Password gehackt: wat betekent dit voor jouw wachtwoorden en welke gegevens liggen op straat?

Vertrouw jij 1Password al je wachtwoorden toe? Dan ben je waarschijnlijk geschrokken van het nieuws dat de populaire wachtwoordmanager is gehackt. De e-mailadressen en namen van een deel van de klanten zijn hierbij gestolen, meldt het bedrijf. Wat betekent dit voor jou?

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1Password is een wachtwoordmanager. Dat houdt in dat wachtwoorden voor allerlei accounts worden opgeslagen in een digitale kluis. Het fijne is dat je als gebruiker dan maar één wachtwoord hoeft te gebruiken en te onthouden om toegang te krijgen tot al je wachtwoorden, in plaats van dat je alle individuele wachtwoorden moet onthouden.

1Password-hack begon bij GitHub-account van medewerker

Dat een wachtwoordmanager niet altijd waterdicht is, blijkt nu maar weer. Volgens 1Password is het een hacker gelukt om toegang te krijgen tot een zakelijk GitHub-account van een van de medewerkers. GitHub is een platform voor softwareontwikkeling. De aanvaller kreeg zo toegang tot de broncode en een deel van het zogenoemde back-endsysteem.

Zijn je wachtwoorden veilig na de hack bij 1Password?

Toch benadrukt 1Password dat alle wachtwoorden die in de kluis zaten, veilig zijn. Het bedrijf zelf heeft namelijk ook geen toegang tot die wachtwoorden. Die zijn versleuteld en kunnen volgens het bedrijf alleen met de sleutel van de gebruiker worden gelezen. Het goede nieuws is dan ook dat je vanwege deze hack je wachtwoorden niet hoeft te veranderen.

1Password waarschuwt voor phishing met gestolen klantgegevens

Wel waarschuwt het bedrijf voor mogelijke phishingpogingen waarbij criminelen klanten benaderen met mails, sms’jes of telefoontjes en daarbij 1Password noemen. Het bedrijf zegt dat het je nooit zal benaderen om naar je accountwachtwoord of geheime sleutel te vragen.

Krijg je onverwacht een bericht waarin staat dat je je 1Password-account moet herstellen? Open dan zelf de app of typ het officiële webadres in je browser, ga niet via de link naar de website. Vul je accountwachtwoord of geheime sleutel alleen daar in. Een verdacht bericht kun je melden via [email protected].

Opgelet: slimme deurbel is lonkend goud voor hackende criminelen.

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