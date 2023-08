Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgelet: slimme deurbel is lonkend goud voor hackende criminelen

Ideaal, zo’n slimme deurbel waar je het bezoek op voorhand al via de camera kan zien, of de pakketbezorger kunt instrueren de bestelling voor de deur te leggen. Maar de risico’s zijn groot, blijkt uit een onderzoek van Het Misdaadbureau.

Experts waarschuwen in het misdaadprogramma op Radio 1 voor slimme criminelen die de deurbellen kunnen hacken. In veel gevallen is zo’n deurbel de perfecte uitkomst: je hebt zicht op arriverend bezoek, je kunt korte gesprekjes voeren en bovendien is het voor de politie vaak een bron van informatie, na een verdachte situatie.

Criminelen hacken slimme deurbel

Maar de deurbellen vallen vaak ten prooi aan hackende criminelen, ontdekte het programma. En vooral deurbellen die in China zijn gemaakt, zijn vaak lokaas voor hackers. Vooral omdat die veelal zo goedkoop mogelijk worden geproduceerd, is er weinig oog voor IT-veiligheid, zeggen de experts.

„Criminelen kunnen allerlei dingen doen met jouw gehackte slimme deurbel”, zegt ethisch hacker Sijmen Ruwhof in het programma. Meekijken met wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld. Dat is op zich niet zo gevaarlijk. „Maar”, waarschuwt hij: „Criminelen kunnen ook zien wie jouw huis in- en uitgaat. Ze kunnen zo ook zien of er iemand thuis is.” En dat kan dan weer andere criminele activiteiten in de hand werken, zoals inbraken.

DDOS aanval

Een veelvoorkomender probleem zijn de deurbellen die gehackt worden en worden gebruikt voor een DDOS aanval. Dan worden meerdere apparaten ingezet om op hetzelfde moment dezelfde website te bezoeken. Omdat de website al dat verkeer niet aan kan, wordt het onbereikbaar, stelt Ruwhof. Dat gebeurde in corona-tijd ook met de Coronacheckapp.

Volgens Ruwhof worden duizenden gehackte deurbellen, slimme camera’s en harde schijven hiervoor ingezet. Net als robotstofzuigers en babyfoons worden daarvoor gebruikt.

Maar hoe kan je dit nu voorkomen? Die deurbel hangt er al, en veel mensen ondervinden er een hoop gemak van. Volgens de experts is het belangrijk om dit soort apparaten goed te beveiligen. Met een goed wachtwoord en met een tweestapsverficatie. Zo moet je bij iedere aanmeldpoging een extra aanmeldcode invoeren, die via sms of email wordt verzonden.