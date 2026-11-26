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Fraudehelpdesk waarschuwt voor nieuwe energietruc: oplichters vragen 250 euro voor een gesprek

Je wordt gebeld over stijgende netbeheerkosten en de beller weet zelfs hoeveel zonnepanelen je hebt. Toch kan het om oplichting gaan. De Fraudehelpdesk waarschuwt voor telefoontjes waarbij 250 euro wordt gevraagd voor een verduurzamingsgesprek.

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De laatste tijd ontvangt de Fraudehelpdesk opvallend veel klachten van mensen die ongevraagd worden gebeld door zogenaamde energieleveranciers. Wat de telefoontjes extra geloofwaardig maakt, is dat de beller soms beschikt over informatie over de woning, zoals dus het aantal zonnepanelen.

Oplichters vragen 250 euro vanwege stijgende netbeheerkosten

De fraudeurs beweren dat zij uit naam van energieleveranciers bellen en hebben een alarmerend verhaal over stijgende netbeheerkosten. Vervolgens bieden ze zelf een directe oplossing aan, namelijk een eenmalig verduurzamingsgesprek van 250 euro.

Ook zeggen de fraudeurs soms dat zij in opdracht van de gemeente bellen. Ze beweren dan bijvoorbeeld dat je mogelijk recht hebt op een subsidie of in aanmerking komt voor een speciale regeling. Op deze manier proberen oplichters je vertrouwen te winnen of je onder druk te zetten om snel te betalen.

Fraudeurs proberen ook thuisbatterijen en energiecontracten te verkopen

Vaak proberen de oplichters je ook te overtuigen om een dure thuisbatterij aan te schaffen of andere verduurzamingsmaatregelen te nemen. Sommige gedupeerden ontdekten later dat zij zonder het te weten waren overgestapt op een ander energiecontract.

Gebeld over energiekosten? Dit adviseert de Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk benadrukt dan ook dat het belangrijk is om extra alert te zijn als je een telefoontje ontvangt over energiesubsidies, energiekosten, zonnepanelen, thuisbatterijen of een nieuw energiecontract, vooral als het aanbod dringend, exclusief of heel voordelig klinkt.

Ook adviseert de Fraudehelpdesk om altijd direct op te hangen en zelf contact op te nemen met je energieleverancier, gemeente of netbeheerder via de contactgegevens op hun officiële website. Deel geen persoonsgegevens, bankgegevens of klantnummers en maak geen geld over.

Krijg je na het gesprek een mail of sms-bericht? Klik dan niet op links en open geen bijlagen. Heb je betaald, persoonsgegevens gedeeld of mogelijk een overeenkomst gesloten? Dan kun je het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de Fraudehelpdesk.

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