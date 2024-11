Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Machtsgroei Elon Musk valt niet bij iedereen goed: mensen verruilen zijn X voor het nieuwe Bluesky

Het social media-platform Bluesky heeft er veel nieuwe gebruikers bij gekregen. Dat komt doordat mensen X (voorheen Twitter) van Elon Musk verlaten. Deze reactie kwam op gang na de verkiezingswinst van Donald Trump.

Elon Musk is rijk en machtig, is regelmatig te lezen in het nieuws. Zo verlootte hij dagelijks een miljoen dollar onder ondertekenaars van zijn petitie, schreef Metro vorige maand. Toen hij Twitter overnam veranderde hij de naam en hij ontsloeg een hele hoop mensen.

Meer macht door presidentschap Trump

Musk is goede vrienden met Donald Trump. Vandaag bracht Trump naar buiten dat hij wil dat Musk zijn zogenoemde ministerie van Overheidsefficiëntie gaat leiden. In een verklaring zegt de toekomstige president: „Ze moeten overheidsbureaucratie ontmantelen, overtollige regelgeving schrappen, onnodige uitgaven verminderen en federale agentschappen herstructureren. Dat is essentieel voor de ‘Save America’-beweging.”

Doordat Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen won, kreeg techmiljardair en X-eigenaar Elon Musk nog meer macht dan hij al had. Reden genoeg voor 700.000 mensen om een account aan te maken op Bluesky, ter vervanging van X. Sinds begin dit jaar kan iedereen een account aanmaken. Daarvoor kon dat alleen op uitnodiging.

Donald Trump heeft altijd een moeilijke relatie gehad met Twitter. In 2021 werd hij permanent verbannen van het platform, schreef Metro toen. Toen Musk het bedrijf overnam, was hij weer welkom.

Ruim 14 miljoen mensen op Bluesky

Momenteel zijn er 14,5 miljoen mensen te vinden op Bluesky. Dat is nog niet zo heel veel, want Instagrams Threads (wat ook relatief nieuw is) heeft 275 miljoen gebruikers.

Bluesky heeft veel overeenkomsten met Twitter. Zo had Twitter een blauw vogeltje als logo, Bluesky heeft een blauwe vlinder als logo. Social media-expert Kirsten Jassies: „Het is eigenlijk gewoon Twitter. Een op tekst gebaseerd platform. Je kunt je feed wel beter controleren”, legt ze uit in De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Gebruiker heeft veel meer invloed op tijdlijn

Als gebruiker heb je veel meer tools om te controleren wat je ziet. Je hebt dus invloed op het algoritme. Handig, maar het kan ook tegen de gebruiker werken. „Je moet dan wel begrijpen hoe het werkt. Daar zit wel de uitdaging in.”

Jassies, die er zelf een account heeft, is enthousiast over de ontwikkeling. „Ik vind het een hele goede ontwikkeling. Het is ook fijn dat je data niet gebruikt of misbruikt kan worden.” Het is een persoonlijke voorkeur, maar wel mist ze de filmpjes. „Ik ben fan van TikTok of Instagram omdat je daar leuke video’s ziet. Op Bluesky is dat niet zo, het is een heel ander platform.”

Twitter was ooit mega populair

Twitter werd lange tijd door veel mensen gebruikt. In 2017 waren er maandelijks 330 miljoen actieve gebruikers. In 2022 werd Elon Musk eigenaar van het bedrijf, waarna hij het in 2023 omtoverde tot X. Hij heeft nu de volledige macht over het social media-platform.

Dat zal bij Bluesky niet zo snel gebeuren, denkt Jassies. „Het zal niet zoals X worden. Het wordt niet door één iemand gerund. En de servers staan in meerdere landen. Het is niet zo dat iemand ineens de macht kan grijpen.” Veel Nederlanders zijn er nog niet te vinden op Bluesky, al zit er een stijgende lijn in.

