Musk wil vanaf volgende zomer betalingen op X mogelijk maken

Elon Musk verwacht dat Amerikaanse gebruikers van X vanaf volgende zomer betalingen kunnen uitvoeren op het socialemediaplatform. Hij heeft hiervoor in de meeste Amerikaanse staten een vergunning aangevraagd.

Musk zei dit in een interview met de Amerikaanse investeerder Cathie Wood op X. Wood was een van de eerste investeerders in Tesla, het autobedrijf van Musk.

Musk had al eerder aangekondigd dat hij van X een app wil maken met veel meer toepassingen dan het voormalige Twitter, waaronder betaaldiensten. Gebruikers zouden elkaar via het platform geld kunnen sturen of bestellingen kunnen plaatsen.

