Twitter: ban Trump is permanent, ook als hij opnieuw president wordt

We zullen nooit meer een tweet zien van @realDonaldTrump, oftewel Donald Trump. Zelfs niet als hij zich verkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024 en opnieuw president zou worden.

Dat zegt een woordvoerder van Twitter tegen CNBC News. „Wanneer je verwijderd wordt van het platform, blijf je verwijderd. Of je nu een commentator, directeur of een ambtenaar bent”, zegt de woordvoerder. „Ons beleid is bedacht om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Wie dat niet doet zullen we moeten verwijderen en ons beleid staat die mensen niet toe om terug te komen.”

Trumps persoonlijke account werd afgelopen januari verwijderd nadat hij meerdere keren twitterde over de rellen rondom het Capitool. Volgens Twitter riep hij met zijn berichten op tot geweld. Voordat Trump definitief werd verwijderd, plaatste het platform al enige tijd disclaimers bij sommige tweets van de voormalig president.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021