Twitter krijgt nieuwe naam, neemt afscheid van vogeltje en daar is men niet blij mee: ‘Dit wordt de nekslag’

Sinds Elon Musk de scepter zwaait over Twitter, wordt de ene na de andere verandering er pijlsnel doorheen gedrukt. Laatste wapenfeit: Twitter heet binnenkort geen Twitter meer maar X en het kenmerkende vogeltje wordt eruit gebonjourd.

Musk nam het platform in oktober over voor 44 miljard dollar. Vlak na de aankoop van het bedrijf ontsloeg topman Musk grofweg de helft van al het personeel. Ook was er onder andere veel ophef over de betalingsdienst voor blauwe vinkjes.

Twitter wordt X

Het officiële account van het bedrijf op de eigen dienst heet inmiddels al X en die letter wordt ook op de gevel van het hoofdkantoor in San Francisco geprojecteerd. Topvrouw Linda Yaccarino zei afgelopen nacht al in een reeks tweets dat „X, draaiend op kunstmatige intelligentie, ons zal verbinden op manieren die we ons nu pas beginnen voor te stellen”.

Volgens Yaccarino is X „de toekomst van onbeperkte interactiviteit”. Ze noemt onder meer audio, video, een berichtendienst, betalingen en bankieren. Daarmee wordt X „een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen”, aldus de topvrouw die begin vorige maand aantrad. „Er is geen grens aan deze verandering. X wordt het platform dat, nou ja, alles kan leveren.” Kortom: dit betekent het voor jou.



Beetje overdreven van Elon Musk om op deze manier reclame te maken voor de nieuwe naam van Twitter pic.twitter.com/vsdanPxuis — Flint (@flintstoon) July 24, 2023

Tesla-topman Musk had het platform al onder een nieuw bedrijf ondergebracht met de naam X. Musk was eerder mede-oprichter van betalingsdienst X.com, die later in PayPal opging. Ook is de letter te vinden in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en luistert een van de modellen van zijn autobedrijf Tesla naar de naam Model X.

Na de overname van het platform gaf Musk aan dat hij via de berichtendienst een ‘alles-app’ met de naam X wilde beginnen. Zo’n app moet zoveel mogelijkheden bieden dat gebruikers nauwelijks meer buiten die app hoeven te komen om dingen te regelen. Zaterdag gaf Musk plotseling aan dat hij binnen enkele dagen van de naam en het bekende blauwe logo met het silhouet van een vogel af wilde, als er een goed logo werd gevonden.

Twitteraars niet blij met naamsverandering

Musk heeft zich de afgelopen maanden al niet populair gemaakt bij twitteraars en dit helpt zeker niet mee. „Twitter is ruw ontzield”, klinkt er bijvoorbeeld „Dit wordt de nekslag.” Een ander klaagt: „Hij werkt een mooi medium het graf in.” Sommigen laten weten er nu echt klaar mee te zijn. „Mijn laatste tweet voordat X een ding wordt. Vaarwel.”



X is wel een veel vettere naam dan Twitter als je nog in groep 7 zit ofzo — Kakhiel (@Kakhiel) July 24, 2023



twitter X voelt echt als wdka commercial practice sorry not sorry — WizardEly (@ElyWizard) July 24, 2023



Kan niet zeggen dat de uitstraling er heel veel vriendelijker van wordt 😔#logo pic.twitter.com/ezypzA4kbn — Lars Boelen (@LarsBoelen) July 24, 2023



TwitterX. Weer in idee van Elon Musk, alleen voor hemzelf. Want iets doen aan klantgerichtheid of gebruikersvriendelijkheid, daar heeft Musk geen kaas van gegeten. — Bjørn Vos (@BjornVos) July 24, 2023



Doet me toch denken aan de Nederlandse politieke gewoonte, om zaken met een imagoprobleem anders te noemen en dan te verwachten dat de problemen opgelost zijn.#X https://t.co/vZqSF4BtXR — Merlot Vine (@MerlotVine) July 24, 2023

Voor sommige mensen is het heel simpel: ze negeren die nieuwe naam gewooon.



Ik ben heel koppig met dingen hetzelfde blijven noemen. Alexandrium noem ik 20 jaar later nog steeds de Oosterhof. Dus Twitter blijft voor mij gewoon Twitter en geen X 🤣 — Dana (@tante__truus) July 24, 2023



Deadnamen is slecht, behalve als je X twitter noemt of Rotterdam-The Hague airport gewoon Zestienhoven ✨️ — Xander (@XanderDangerman) July 24, 2023