Storing en nieuwe ontslagronde bij Twitter: ‘Elon Musk is gewoon respectloos’

Het is je vast niet ontgaan, maar Twitter had vandaag last van een storing waardoor gebruikers hun gebruikelijke stroom aan berichten niet konden zien. Onder andere op de Nederlandse site allestoringen.nl was een piek te zien in het aantal meldingen van problemen met het sociale medium. De technische problemen volgen enkele dagen na een nieuwe ontslagronde bij Twitter, waarbij werknemers van de technische ondersteuning naar huis moesten.

Twitter heeft dit weekend opnieuw minimaal vijftig werknemers ontslagen, meldden Amerikaanse media. Daar zouden ook werknemers voor technische ondersteuning en productontwikkeling bij zitten. Volgens The New York Times kwamen sommige werknemers erachter toen ze niet meer in hun mail konden. Een medewerker die eerlijk tegen Twitterbaas Elon Musk durfde te zijn, zou op staande voet zijn ontslagen.

Vorig jaar kocht Musk voor 44 miljard dollar het social mediabedrijf. Vlak na de aankoop van het bedrijf ontsloeg topman Musk grofweg de helft van al het personeel.

‘Elon Musk is onprofessioneel’

„Hij wordt steeds extremer en gaat steeds vreemdere dingen doen”, zegt tech-investeerder Janneke Niessen in een interview bij het NPO1 Radio-programma Geld of je Leven. „Als je ziet hoe hij mensen ontslaat, dan vind ik dat heel onprofessioneel. Hij komt afspraken niet na, hij betaalt de huur niet. Hij beschuldigt mensen op Twitter van dingen, waar vervolgens zijn hele trollenleger achteraan gaat.”

Ook aan tafel zit tech-ondernemer Ben van der Burg. „Bij SpaceX huurde hij de honderd slimste mensen van de wereld in, die raketten konden bouwen. Ze moesten werken van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds en ook op zaterdag. Hij krijgt het dus voor elkaar dat mensen zo hard voor hem werken en dan bereik je wel wat”, vertelt van der Burg.

Respectloos naar medewerkers toe

Naast zijn bewondering voor de manier van zakendoen van Elon Musk, heeft van der Berg ook kritiek. „Hij is natuurlijk niet goed voor mensen, dat moet je zeker meenemen. Duurzaamheid en inclusiviteit is ook belangrijk”, vindt hij. Niessen gaat daarin mee. Hameren op hard werken is niet erg, vindt ze. „Mensen kunnen zelf de keuze maken of ze hard willen werken of niet, maar Musk is gewoon respectloos”, stelt ze.

Storing bij Twitter is opgelost

Op de startpagina van Twitter waren onder andere problemen bij de feed, die normaliter in chronologische volgorde berichten weergeeft van gevolgde accounts. Sommige gebruikers kregen op deze pagina telkens een welkomstbericht te zien en kregen vooral suggesties voor andere accounts die ze kunnen volgen volgen. Maar gelukkig zijn de problemen inmiddels opgelost.



