Het modale salaris van Jantien Modaal (en waarom dat minder is dan Jan)

Normaliter hebben we het over Jan Modaal en zijn salaris. Maar er is natuurlijk ook een Jantien Modaal én een loonkloof. Wat een modaal salaris is, verschilt dus nog steeds voor mannen en vrouwen. Maar per functie en sector kan de grootte van de loonkloof krimpen en groeien. We praten je bij over het modale salaris van mannen en vrouwen per sector.

Net als World Overshoot Day – de dag waarop de reserves van de aarde voor een specifiek jaar zijn uitgeput – is er ook Equal Pay Day. Dat is de dag waarop vrouwen symbolisch stoppen met betaald werk voor de rest van het jaar. Dat komt door de loonkloof en doordat vrouwen over het algemeen minder verdienen dan mannen. Dit jaar valt die dag op 14 november, morgen dus. Een deel van de vrouwen wordt, als je ze vergelijkt met mannen, na die datum niet meer betaald.

MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep hebben uit onderzoek echter opgemaakt dat de loonkloof per functie en sector sterk verschilt. Ze maakten voor het onderzoek gebruik van 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van 145.000 Nederlandse bedrijven.

Salaris van Jantien Modaal

Volgens Van Spaendoncks analyse van 1,2 miljoen loonstroken ligt het salaris van Jan Modaal op zo’n 3323 euro bruto per maand. Jantien Modaal, vrouwen dus, verdient modaal echter ‘slechts’ 2975,29 euro bruto per maand. Dat is 12 procent minder dan mannen. En dat verschil komt niet alleen omdat vrouwen vaker parttime werken dan mannen, maar ook omdat mannen oververtegenwoordigd zijn in beter betaalde beroepen.

De loonkloof bestaat wel degelijk: in slechts 52 van de 100 meest voorkomende functies in Nederland, ontvangen vrouwen en mannen gelijk loon. In veertig functies ontvangen mannen nog steeds een hoger salaris dan hun vrouwelijke collega’s. Vrouwen hebben in slechts acht functies een hoger salaris dan mannen.

Mannelijke chef-koks verdienen bijvoorbeeld 8,79 procent meer dan hun vrouwelijke collega’s, mannelijke consultants verdienen 7,93 procent meer dan vrouwelijke consultants. Het gaat hierbij dus om dezelfde functie, het enige verschil is het geslacht van de werknemer. Veel Nederlanders houden overigens – maakt niet uit wat hun geslacht is – nooit geld over aan het einde van de maand.

Symbolisch gratis werken

Gemiddeld krijgen vrouwen dus niet meer ‘betaald’ na 14 november. Maar er zijn ook daarin verschillen per sector: voor vrouwelijke monteurs in de technische sector valt die dag al op 4 november. Vrouwelijke verkoopmedewerkers in de detailhandel werken pas vanaf 19 december symbolisch gratis.

In sommige functies is het omgedraaid: vrouwelijke doktersassistenten verdienen meer dan hun mannelijke collega’s. Mannelijke doktersassistenten werken vanaf 15 november symbolisch gratis.

Wat veroorzaakt de loonkloof?

Hoe komt het nou dat het gat tussen wat mannen en vrouwen verdienen nog vrij groot is? Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door het aantal uren dat mannen en vrouwen gemiddeld werken. Mannen werken gemiddeld 37 uur per week, tegenover 29 uur per week voor vrouwen. Dat is sinds 2018 nauwelijks veranderd en het verschil in gewerkte uren neemt toe met de leeftijd. In de leeftijdscategorie 22 tot 27 jaar werken mannen gemiddeld 9,6 procent meer uren, in de groep 33 tot 38 jaar is dat verschil al bijna 28 procent. En bij mensen tussen de 64 en 68 loopt dat verschil op tot 46,3 procent.

Maar 16 tot 17 procent van de directiefuncties wordt ingevuld door een vrouw, in de development-sector is slechts 5 procent van de directeuren vrouw. In die sector bestaat een loonkloof van soms meer dan 25 procent.

