Elon Musk verloot iedere dag een miljoen onder ondertekenaars van zijn petitie: ‘Graag gedaan!”

Elon Musk gaat tot aan de Amerikaanse verkiezingen op 5 november elke dag een miljoen dollar verloten onder ondertekenaars van zijn petitie ter ondersteuning van de Amerikaanse grondwet. Dat maakte de miljardair gisteren bekend tijdens een evenement in de staat Pennsylvania.

Om zijn belofte kracht bij te zetten gaf hij alvast een eerste cheque weg aan een bezoeker van het evenement, dat bedoeld was om Amerikanen te overtuigen om op Donald Trump te stemmen. „Hij wist van niets, maar hoe dan ook: graag gedaan”, aldus de miljardair terwijl hij de cheque overhandigde.

Petitie voor de Grondwet

‘Het eerste en het tweede amendement van de Grondwet garanderen vrijheid van meningsuiting en het recht om vuurwapens bij je te dragen. Door hieronder te tekenen, beloof ik mijn steun voor het eerste en tweede amendement’, luidt de petitie van Elon Musk. De petitie helpt om contactgegevens te verzamelen van kiezers die waarschijnlijk op Trump willen stemmen, om hen vervolgens te stimuleren ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen op 5 november. Ook bezoekers van het evenement gisteren werd gevraagd om de petitie te ondertekenen.

Het weggeven van een miljoen dollar per dag is de nieuwste manier van Musk om zijn rijkdom in te zetten om de spannende race tussen Donald Trump en Kamala Harris te beïnvloeden. De afgelopen maanden gooide al eerder Musk zijn portemonnee in de strijd om Trump opnieuw in het Witte Huis te krijgen.

Zo zei hij eerder dat hij elke geregistreerde stemmer in Pennsylvania die de petitie ondertekent 100 dollar geeft en woensdag werd bekend dat Musk in drie maanden tijd ongeveer 75 miljoen dollar (68,9 miljoen euro) heeft gedoneerd aan America PAC. Dat is een politiek actiecomité dat geld mag spenderen ten gunste van politieke kandidaten, in dit geval de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

Musk stemde eerst op Democraten

Het is opvallend dat Musk nu zo uitgesproken de kant van Trump kiest. Eerder stemde hij naar eigen zeggen op Democratische presidentskandidaten en had hij niet bepaald een goede band met Trump. Hij noemde hem in het verleden een ‘stone-cold loser’ en te te oud om nog president te zijn. Trump had het andersom ook niet bepaald op Musk en zei dat hij onzin uitkraamt.

Maar deze verkiezingen is Musk naar rechts geschoven. Dat begon in 2022 al, toen Musk op X schreef: „In het verleden stemde ook op de Democraten, omdat ze de vriendelijkste partij waren. Nu zijn de ze partij geworden die draait om het zaaien van haat en verdeeldheid, dus kan ik hen niet langer steunen.” In juli sprak Musk na de aanslag op Trump zijn steun uit en eerder deze maand verscheen hij met hem op het podium tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania.

