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Veerle (32) in Ex-treem gênant: ‘Een week na zijn huwelijksaanzoek ging hij vreemd met zijn ex’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Veerle (32), die dolgelukkig was toen haar vriend haar na bijna vier jaar ten huwelijk vroeg, maar een week later ontdekte dat hij een hotelkamer deelde met zijn ex. „Een week eerder ging hij nog voor mij op zijn knie en nu stond hij met zijn ex in een hotel.”

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Veerle (32): „Mijn vriend en ik waren bijna vier jaar samen toen hij mij ten huwelijk vroeg. Hij had me meegenomen naar het restaurant waar we onze eerste date hadden gehad en na het dessert ging hij ineens op één knie. Hij had zelfs geregeld dat onze ouders en beste vrienden daarna klaarstonden om het met ons te vieren. Ik vond het ontzettend romantisch en zei natuurlijk volmondig ja.

De dagen daarna leefde ik op een roze wolk en ik bleef maar naar mijn ring kijken. We kregen felicitaties van iedereen en ik begon stiekem al na te denken over de bruiloft. Ik had werkelijk geen idee dat mijn geluk zo kort zou duren.

Nachtje weg

Een week na het aanzoek vertelde mijn verloofde dat hij voor zijn werk naar de stad moest. Hij had daar een afspraak die waarschijnlijk tot laat zou duren en daarom wilde hij een hotel boeken. Dat vond ik nogal overdreven, want het was hooguit drie kwartier rijden.

Ik bood zelfs aan om hem op te halen, zodat hij gewoon thuis kon slapen, maar daar wilde hij niets van weten. Volgens hem wist hij niet hoe laat het zou worden en moest ik niet speciaal voor hem opblijven. Toen ik zei dat ik dat helemaal niet erg vond, reageerde hij geïrriteerd. Ik moest er niet zo moeilijk over doen; het was maar één nachtje. Ik vond zijn reactie vreemd, maar wilde ook geen ruzie maken. Die avond stuurde hij me nog een berichtje dat zijn afspraak was uitgelopen en dat hij direct naar het hotel ging.

Bericht van mijn nichtje

Een uur later werd ik wakker van een appje van mijn nichtje. Zij liep sinds kort stage bij een hotel in diezelfde stad en schreef: ‘Veerle, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar volgens mij moet je iets zien.’ Daarna stuurde ze een foto. Op die foto stond mijn verloofde bij de receptie, met zijn arm om een andere vrouw heen. Ik herkende haar onmiddellijk: zijn ex. Mijn nichtje vertelde dat ze samen waren binnengekomen, elkaar hadden gezoend en daarna naar boven waren gegaan.

Ik voelde me misselijk. Een week eerder ging hij nog voor mij op één knie en nu stond hij met zijn ex in een hotel. Ik heb die nacht nauwelijks geslapen, maar besloot hem niet te bellen. Ik wilde zijn verhaal horen zodra hij thuiskwam.

Ring ging af

De volgende ochtend vroeg ik hoe zijn werkafspraak was geweest. Hij vertelde zonder blikken of blozen dat het allemaal prima was verlopen. Toen ik hem de foto liet zien, veranderde zijn gezicht onmiddellijk.

Eerst beweerde hij dat hij zijn ex toevallig was tegengekomen, maar toen ik vertelde wat mijn nichtje had gezien, gaf hij toe dat ze hadden afgesproken en samen de nacht hadden doorgebracht. Volgens hem was het een enorme fout geweest die niets betekende; hij hield van mij en wilde nog steeds met me trouwen.

Spijt

Ik vroeg hem hoe hij een week na ons aanzoek zoiets kon doen en daar had hij natuurlijk geen antwoord op. Hij bleef maar herhalen dat hij spijt had en dat ik onze toekomst niet moest weggooien vanwege één avond.

Maar voor mij was die toekomst op dat moment al verdwenen. Ik heb mijn verlovingsring afgedaan en op tafel gelegd. Hij begon te huilen en smeekte me om hem nog een kans te geven, maar ik wist dat ik hem nooit meer zou kunnen vertrouwen. Achteraf ben ik mijn nichtje ontzettend dankbaar, want zonder haar was ik waarschijnlijk nog steeds op zoek geweest naar de perfecte trouwjurk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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