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Lynn (37) in Ex-treem gênant: ‘Hij maakte het uit toen zijn ex weer vrijgezel was’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lynn (37), die maandenlang te horen kreeg dat haar vriend volledig over zijn ex heen was, totdat die ex weer vrijgezel werd en hij plotseling niet meer wist of hun relatie nog wel toekomst had. „Toen ik vroeg waarom ze ineens zoveel contact hadden, zei hij dat ik daar niets achter moest zoeken.”

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Lynn (37): „Ik leerde mijn ex kennen tijdens een kookcursus waar ik me samen met een vriendin voor had opgegeven. Zij moest op het laatste moment afzeggen, waardoor ik in mijn eentje tussen allemaal onbekenden stond. Gelukkig werd ik gekoppeld aan een leuke man die net zo weinig verstand bleek te hebben van koken als ik. We moesten samen pasta maken en waren vooral druk met lachen, omdat ons deeg steeds uit elkaar viel. Na afloop vroeg hij of ik nog iets wilde drinken en een week later hadden we onze eerste echte date.

Over vorige relatie vertellen

Al snel zagen we elkaar meerdere keren per week. Hij vertelde me ook vrij vroeg over zijn vorige relatie. Ze waren een paar jaar samen geweest, maar dat hoofdstuk lag volgens hem volledig achter hem. Ze hadden nog af en toe contact en volgden elkaar op sociale media, maar gevoelens waren er absoluut niet meer. Ik vond dat prima, want ik ben niet iemand die meteen problemen maakt van een ex, zeker niet als iemand er zo open over is.

De eerste maanden waren ontzettend leuk. We gingen een weekendje weg, leerden elkaars vrienden kennen en begonnen zelfs al voorzichtig plannen te maken voor de toekomst. Hij zei regelmatig dat hij blij was dat hij mij had ontmoet en dat hij eindelijk een relatie had waarin alles rustig en vanzelfsprekend voelde. Ik had dan ook geen enkele reden om aan hem te twijfelen.

Ex werd weer interessant

Tot zijn ex weer vrijgezel werd. Eerst merkte ik alleen dat haar naam ineens opvallend vaak voorbijkwam. Hij vertelde terloops dat ze hem had geappt om te zeggen dat haar relatie voorbij was. Niet veel later zag ik dat hij constant met zijn telefoon in zijn hand zat. Ik wist zeker dat dat door haar kwam.

Toen ik vroeg waarom ze ineens zoveel contact hadden, zei hij dat ik daar niets achter moest zoeken. Ze hadden nu eenmaal veel met elkaar meegemaakt en hij wilde er gewoon voor haar zijn. Bovendien was hij toch met míj? Ik voelde me bijna kinderachtig dat ik er überhaupt iets van zei.

Een paar weken later kwam hij ineens met de mededeling dat hij ruimte nodig had om na te denken. Ik begreep er werkelijk niets van. We hadden nauwelijks ruzie, waren kort daarvoor nog samen een weekend weggeweest en voor mijn gevoel was er helemaal niets veranderd. Toch kon hij opeens niet meer zeggen of hij nog toekomst in onze relatie zag.

Toch nog gevoelens

Niet veel later hoorde ik via via dat hij met zijn ex had afgesproken. Toen heb ik hem rechtstreeks gevraagd of al die twijfel soms iets met haar te maken had. Hij bleef lang stil, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij nog gevoelens voor haar had. Volgens hem dacht hij echt dat die verdwenen waren, maar waren ze weer naar boven gekomen nu zij opnieuw vrijgezel was. Dat vond ik misschien nog wel het pijnlijkste. Zolang zij een andere vriend had, was hij zogenaamd volledig over haar heen. Zodra ze weer beschikbaar was, begon hij ineens aan óns te twijfelen.

Hij zei dat hij tijd nodig had om uit te zoeken wat hij wilde. Ik heb hem verteld dat hij die tijd van mij mocht krijgen, maar dan wel als vrijgezel. Ik ging niet thuis zitten wachten terwijl hij probeerde te bepalen met welke vrouw hij het liefst verder wilde.

Weer samen

Een paar maanden later hoorde ik dat hij inderdaad weer samen was met zijn ex. Heel even deed dat pijn, maar ergens vond ik het ook verhelderend. Het bevestigde precies wat ik al dacht: hij was nooit écht over haar heen geweest. Zij was alleen een tijdlang geen optie geweest.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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