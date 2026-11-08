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Weghorst redt in blessuretijd punt voor FC Twente tegen Ajax

Een boeiende wedstrijd tussen FC Twente en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd (2-2). Uitgerekend Wout Weghorst redde in blessuretijd een punt voor de thuisploeg. Hij benutte een strafschop tegen zijn oude club.

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Weghorst mocht een strafschop nemen omdat de videoscheidsrechter zag dat Lucas Rosa zijn tegenstander Ramiz Zerrouki aan zijn shirt trok.

Dat voelde als gerechtigheid voor FC Twente. Arbiter Joey Kooij onderbrak bij een stand van 1-2 namelijk een veelbelovende aanval van FC Twente op advies van zijn videoscheidsrechter omdat Weghorst hands had gemaakt in zijn eigen strafschopgebied.

Geen strafschop

Kooij had beter even kunnen wachten met fluiten, want na het zien van de beelden besloot hij Ajax geen strafschop te geven en voor een overtreding van Tolu Arokodare te fluiten. Bij FC Twente verweten ze Kooij dat hij de gelijkmaker had voorkomen.

Ajax kwam in punten gelijk met koploper Feyenoord en hield FC Twente op 1 punt. PSV is later op zondag de nieuwe koploper als die club bij SC Cambuur wint.

Puzzelen

Ajax-trainer Míchel Sánchez moest bij het samenstellen van zijn basisformatie flink puzzelen. Voor de geblesseerde Julian Brandt kwam de wedstrijd te vroeg. Sofyan Amrabat, Daley Blind en Steven Berghuis waren onvoldoende fit om aan de aftrap te verschijnen. Vleugelspelers Viktor Tsygankov en Simon Adingra ontbraken eveneens. Ze werden vervangen door de middenvelders Davy Klaassen en Oscar Gloukh. Verdediger Youri Baas speelde op de positie van verdedigende middenvelder Amrabat, terwijl de 19-jarige Aaron Bouwman en de 20-jarige Dies Janse het centrale verdedigingsduo van de bezoekers vormden.

FC Twente rook kansen met de succesvolle basisploeg van de laatste weken. De thuisploeg kwam echter al na drie minuten op achterstand. Oscar Gloukh vond het hoofd van Arokodare, die van Aske Adelgaard alle gelegenheid kreeg om raak te koppen (0-1). Jorthy Mokio verzuimde Ajax eerst nog op 0-2 te brengen voordat de thuisploeg de regie overnam. Daan Rots kon gelijkmaken, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Sondre Ørjasæter had pech toen hij in een lastige positie de paal raakte.

Met het inbrengen van Rayane Bounida en Amrabat voor Klaassen en Yves Bissouma probeerde trainer Míchel van Ajax het spelbeeld te veranderen. Dat leek aardig te lukken. Bounida kreeg in de 66e minuut alle gelegenheid om de voorsprong van zijn ploeg te verdubbelen (0-2). De wedstrijd was twee minuten later weer spannend omdat Janse een corner van FC Twente in eigen doel werkte (1-2).

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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