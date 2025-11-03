Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom hebben sommige mensen altijd een relatie? Relatietherapeut over ‘relatiehoppers’

Sommige mensen kunnen nu eenmaal gemakkelijk van de ene in de andere relatie stappen. Die types die altijd bezet zijn of na een relatiebreuk niet schromen om rap een nieuwe partner te overwegen. Maar waarom doen mensen dat? Relatietherapeut Mirella Brok (45) legt uit hoe dat werkt bij de zogeheten relatiehoppers.

Liefde en relaties kunnen nogal fascinerend zijn. Dat vindt relatietherapeut Mirella Brok ook. „Hoe zit dat met mensen en relaties? Waarom doen ze elkaar dingen aan, maar kunnen ze elkaar ook gelukkig maken? Veel relatietherapeuten kiezen voor dit vak om ‘mensen te helpen’, maar ik doe het echt uit pure interesse, als een soort observant. Ik vind de mens namelijk zo interessant.”

Eerder sprak Metro met relatietherapeut Hans ’t Hart, die uitlegde waarom je soms beter bij je huidige partner kunt blijven. En relatietherapeut Jorna Wierds gaf een inkijkje in de wereld van ethische non-monogamie.

Relatietherapeut Mirella Brok: ‘We willen gehoord en gezien worden’

In haar praktijk ziet Brok nogal een breed arsenaal aan relatieproblematiek. „Daarvan komt de helft met hun partner samen in relatietherapie, de andere helft komt alleen. Sommigen daarvan zijn op zoek naar een relatie of hebben net afscheid genomen van een relatie. Anderen willen (nog) niet dat een partner meekomt. Dat kan zijn omdat het niet goed gaat in de relatie of omdat het vertrouwen in de ander er niet is. Maar er kan natuurlijk ook een ander in het spel zijn.”

Volgens de relatietherapeut komt er in haar praktijk een aantal thema’s vaak terug. „Bij de koppels zie ik wel dat intimiteit, communicatie, verbinding en betrokkenheid veel aan bod komen. Daar is zoveel nood aan. Mensen willen uiteindelijk graag gehoord en gezien worden.”

Een specifieke groep mensen weet eigenlijk altijd een relatie te hebben of stapt gemakkelijk van de ene in een andere relatie. Die mensen ziet ook Brok in haar praktijk. „Zowel koppels en individuen herkennen dat bij zichzelf. Hé, mijn partner en ik stapten altijd snel(ler) in een relatie. Wat is dat toch? En ze willen erachter komen waarom de behoefte aan relaties zo sterk is.”

Relatiehoppers

De relatietherapeut heeft daar vier hypotheses over. Ze vertelt waarom mensen van relatie naar relatie kunnen hoppen:

1. Cultureel

„Onderzoeker en relatietherapeut Esther Perel merkte op dat waar scheiden in de jaren 50 een groot taboe was, het later een groter taboe werd om bij elkaar te blijven als de relatie niet goed genoeg is. We werden serieel monogaam. Oftewel: je blijft niet in een relatie die een 6 of een 7 is, want het kan beter. De wereld waarin we leven kan ook invloed hebben op onze kijk op relaties.

Samen met mijn Vlaamse collega Nele Martens merk ik op dat er sinds 2020 een verandering gaande is: een verlangen om continu met dezelfde persoon een nieuwe serie relaties aan te gaan. Een thema waar we een podcast over maakten en waar ook mijn boek Lief ik heb je (n)iets meer te melden over gaat.

Vooral jonge mensen vragen zich af of ze het op dezelfde manier als hun ouders willen doen. De ouders die scheidden en van relaties wisselden, hebben er volgens de jongere generatie soms ook een zooitje van gemaakt. De nieuwe generatie lijkt meer gericht op het geloof in romantische liefde. Een relatie waarmee ze alle fases, levenslessen en ontdekkingen willen delen. Oftewel een relatie met eenzelfde partner die evolueert. Daar beweegt iets in.”

2. Individuele psychologie

„Nog een reden tot relatiehoppen, kan een individuele motivatie zijn. Dat gedrag kan aangeboren of aangeleerd zijn door levenslessen, waardoor er in de psyche iets is gebeurd. Iets dat een mens kan beïnvloeden of verklaart waarom zij aan relatiehoppen doen. Dat kan te maken hebben met een persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld bij narcisme of borderline. Narcisten vinden het fijn om op een voetstuk gezet te worden en continu mooi, belangrijk en uniek gevonden te worden. Dat wordt gedreven door hun eigen onzekerheid, maar kan een reden zijn om continu in nieuwe relaties te springen. Bij borderline zijn vertrouwen en het reguleren van emoties lastige thema’s. Dat kan ook weer een drijfveer voor relatiehoppen zijn.

Nog een, op het internet en in de commercie minder bekende, persoonlijkheidsstoornis is een afhankelijkheidsstoornis. Waarbij iemand het lastig vindt om te functioneren zonder een relatie. Zij hebben écht iemand nodig.

En dan is er een nog een groep die te maken kan hebben met bindings- of verlatingsangst. Zij kunnen niet alleen zijn of zich niet binden. Eigenlijk zijn dat twee kanten van dezelfde medaille en die twee hebben sterk met elkaar te maken. Ze nodigen elkaar vaak ook uit. Al wil ik hier wel een kleine kanttekening bij zetten, omdat ik zie dat veel mensen denken dat ze dit hebben. Soms is dat erg kort door de bocht. Het is wel goed om jezelf oprecht de vraag te stellen of je daadwerkelijk bindings- of verlatingsangst hebt.”

Brok legt nog wat meer uit over die bindings- en verlatingsangst: „De mens heeft een intens verlangen om te verbinden, maar tegelijkertijd een verlangen om trouw te blijven aan zichzelf en autonoom en authentiek te zijn. Daarmee ervaar je eigenlijk de behoefte om te verbinden versus de behoefte om vrij te zijn. Bij bindingsangst overspoelt de angst dat je niet ‘jezelf kunt zijn’. Bij verlatingsangst beweeg je mee en pas je aan om een ander niet kwijt te raken of teleur te stellen. Want wie ben je als een ander je verlaat?

Maar ik wil er wel een waarschuwing bij vermelden. We kunnen namelijk niet stellen dat, als je een diagnose krijgt van een psycholoog, je bij voorbaat een relatiehopper bent. En nee, het wil ook niet zeggen dat als jij ‘hopt’ er bij voorbaat iets mis met je is.”

3. Toeval

„Ja, soms kan het leven zo lopen. Dat je een verkeerde partner treft, maar vlak na zo’n relatie een hele leuke nieuwe partner tegenkomt. Dan ben je een geluksvogel. We zijn namelijk wel geneigd om overal patronen in te willen zien, maar dat is niet altijd het geval. Soms loopt het leven zo.”

4. Commercie en kapitalisme

„Door datingapps en websites, en ook door het beroep dat mijn collega’s en ik beoefenen, hebben we vaak het idee dat het beter kan. Gaat jouw relatie over? Dan staat de volgende leukerd alweer klaar en vind je duizend nieuwe potentiële kandidaten op je scherm. Op zo’n app tref je de mensen die oprecht klaar zijn voor en zin hebben in een nieuwe relatie, maar ook de groep die rondkijkt om zich beter te voelen over hun zojuist gekrenkte en liefdesverdrietige ego. En je vindt online ook de groep die op zoek is naar een volgende shot liefdesshotjes.”

Relatiehoppen om iets anders te vermijden

Brok vertelt wanneer relatiehoppen onprettig kan aanvoelen. „Klamp jij je wanhopig vast aan een relatie? Is de noodzaak voor een relatie te belangrijk? Dan is het wellicht de moeite waard om eens bij jezelf te rade te gaan. Móét je op date omdat je het anders niet redt? Of móét je iemand scoren omdat je niet alleen kunt zijn? Het kan zijn dat de emoties of spanning rondom relaties of een potentiële partner te groot of zelfs ondraaglijk wordt. Ben je eerlijk naar jezelf en zie je dat een nieuwe relatie iets toedekt? Bijvoorbeeld het missen van je ex, het ontbreken van een identiteit of oude pijn uit je jeugd? Dan kan het zijn dat je met het relatiehoppen voor iets anders probeert weg te ‘hoppen’.”

Voor alle relatiehoppers die zichzelf wellicht achter de oren krabben, oppert Brok om vooral het gesprek aan te gaan. „Met een goede vriend, dagboek of meditatie met jezelf. Stel jezelf kritische vragen. Door steeds: ‘Maar wat zit daarachter?’ aan jezelf te vragen, kun je ver komen. Blijf nieuwsgierig naar jezelf en het liefst zonder oordeel. Al vinden we dat als mens lastig, om mild te zijn naar onszelf. En nee, het hoeft niet deze maand of dit jaar opgelost te zijn. Zo snel gaat het niet en er bestaat geen quick fix. Je hebt een heel leven lang de tijd om daarachter te komen.”

Wanneer ben je klaar voor nieuwe relatie?

Stel, een relatie eindigt, wanneer ben je klaar voor een nieuwe relatie? Brok: „We zijn allemaal individuen en ja, we functioneren allemaal anders. Daarom denk ik niet dat we daar één gemiddelde op kunnen plakken. Soms verbaas ik me namelijk over hoe lang relaties kunnen doormodderen. Dan is de rouw al drie jaar eerder begonnen. Dat is een heel andere situatie dan wanneer iemand thuiskomt en de koffers beneden klaarstaan. En ook omstandigheden spelen mee. Iemand die bedrogen of beschadigd is, heeft veel meer tijd nodig om de relatie te verwerken dan een koppel dat liefdevol uit elkaar gaat.”

Ze vervolgt: „Maar ook het persoonlijke pad dat je bewandelt, bepaalt wanneer je klaar bent voor een nieuwe relatie. De veerkracht per persoon verschilt. Sommigen blijven in ontkenning, bijvoorbeeld doordat ze weinig contact maken met hun gevoel. Anderen raken overspoeld, omdat ze weinig contact maken met hun relativeringsvermogen. Mensen met minder veerkracht hebben langer de tijd nodig. Er zijn zoveel uitzonderingen en uitspattingen. Maar als ik een vuistregel zou moeten geven, zou ik streven naar twee jaar tussen een oude en nieuwe relatie. Al moeten we ons daar niet op vastbinden of afstraffen. Snak je naar een relatie, alsof het zuurstof is? Dan ben je denk ik te snel. Maar heb jij rust in jezelf gevonden en voel je je oké? Dat lijkt me de belangrijkste graadmeter dat je best klaar zou kunnen zijn voor een nieuwe liefde.”

Gezonde relaties

En mocht die nieuwe liefde zich aandienen, omschrijft Brok nog even wat de basis is voor een gezonde relatie. „Het spanningsveld tussen vrijheid en verbinding is bij alle relaties even hard werken. Ik denk dat mensen in gezonde relaties blijven ademhalen en toestaan dat sommige eerste reacties een signaal zijn. Denk jij: ‘Vieze, vuile etc.’ als primaire reactie richting je partner? Dan is dat een signaal van boosheid. Maar wat betekent die boosheid? Gezonde koppels halen adem en bespreken hun worstelingen in een tweede reactie, niet in de eerste reactie. De koppels die vijftig jaar samen zijn en gelukkig blijven, lukt het om elkaar in hun waarden te laten. Ze hebben niet de behoefte om elkaar te veranderen en gebruiken vaak humor als het spanningsveld tussen verbinding en autonomie niet lekker loopt. Dan zit je op een gezond spoor samen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties