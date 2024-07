Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wachtwoord en locatie delen? Relatietherapeut over wat ‘normaal’ is qua privacy in een relatie

Elkaars wachtwoorden weten, je live locatie met je partner delen of elkaars telefoon checken of zomaar ontgrendelen? Hoe zit dat met onze privacy in een relatie? Psycho- en relatietherapeut April Eldemire legt uit hoe als koppel om te gaan met telefoon- en privacy-kwesties.

Als stel deel je een hoop samen, maar toch waarderen we ook onze privacy. Maar hoeveel privacy is logisch, eerlijk of verwacht in een gezonde relatie?

Psychotherapeut over privacy bij koppels

Volgens Eldemire is het respecteren van elkaars privacy belangrijk, legt ze aan Psychology Today uit. „Niemand mag ooit het gevoel hebben dat hij of zij elke gedachte, elk stukje van zijn persoonlijke geschiedenis of elke interactie met zijn partner móét delen.”

De relatietherapeut ziet in haar praktijk regelmatig dat koppels zich afvragen wat ‘normaal’ is als het gaat om privacy en telefoongebruik. Volgens Eldemire hoef je in een respectvolle en betrouwbare relatie echt niet alles met elkaar te delen. „Geen van beiden mag ooit het gevoel krijgen dat ze hun betrouwbaarheid moeten bewijzen door elk wachtwoord, elke digitale actie of anderszins te delen”, aldus de psychotherapeut.

Geheimzinnigheid in relatie

Ze vervolgt: „Als je elkaar geen persoonlijke ruimte gunt en de behoefte voelt om elk telefoongesprek, elk moment dat je weg bent en elk gesprek in de gaten te houden, kan een gebrek aan vertrouwen hiervan de oorzaak zijn.” Eldemire stelt dat als een partner ervan overtuigd is dat hij of zij alles moet weten, hier waarschijnlijk een vorm van controle achterzit. „Controledrang die voortkomt uit onzekerheden.”

Overigens benadrukt de relatietherapeut dat er een verschil is tussen privacy en geheimhouding. „Als je niet geheimzinnig doet of iets verbergt dat de ander schade zou kunnen toebrengen, zou privacy op je telefoon of elektronische apparaten, geen probleem moeten zijn.” Maar volgens Eldemire begeef je je op glad ijs als je iets verbergt dat je partner eigenlijk zou moeten weten. „Als je bijvoorbeeld bang bent dat jouw partner jouw DM’s ziet, omdat de gesprekken die je met andere mensen voert, ervoor zorgen dat zij zich niet gerespecteerd voelen, is dit niet oké.”

Kortom: als je niet wilt dat je partner weet waar je bent, met wie je bent, of zelfs maar wat je op je telefoon doet omdat dit de relatie zou schaden? Dan gaat het hier wellicht meer om geheimzinnigheid dan om waarde hechten aan je privacy. „Geheimen kunnen ernstige schade toebrengen aan de stabiliteit van een relatie, dus persoonlijke verantwoordelijkheid is van het grootste belang”, aldus de relatietherapeut.

Tips voor telefoon en privacy in een relatie

Eldemire geef nog een aantal handvatten als het gaat om privacy in een relatie:

Praat open over grenzen, jullie verwachtingen en visie op privacy en je telefoongebruik.

Zorg voor een goed begrip van elkaars privacy en persoonlijke ruimte.

Wees respectvol voor elkaars gevoelens over wat jullie wel en niet willen delen.

Benoem ‘vertrouwen’ nooit als iets dat bewezen moet worden op een manier die iemands privacy in gevaar brengt.

Neem persoonlijke verantwoordelijkheid om het verschil te herkennen tussen schadelijk geheimzinnig zijn en onschadelijk privé zijn.

Kortom: praat met je partner over jullie wensen en grenzen wat betreft privacy. En spreek duidelijk uit wat wel en niet oké is. Maar constant op de hoogte zijn van alles wat je partner doet? Nee, dat is in een gezonde relatie echt niet nodig.

