Onderzoek: masturbatie vervangt seks niet, maar compenseert wel

Mensen hebben minder seks dan vroeger, maar juist meer seks met zichzelf. Betekent dit dat solo-seks seks binnen relaties vervangt? Dat niet per se, blijkt uit een nieuw studie. Maar masturberen dient wel steeds vaker als opvulling als seksuele behoeften niet worden vervuld.

De studie heeft gebruikgemaakt van gegevens uit de Britse National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles en is gepubliceerd in het Journal of Sex Research.

Masturbatie staat niet los van seks

Mensen masturberen om uiteenlopende redenen: ontspanning, stressvermindering, plezier of om beter te slapen. Maar voor wie een relatie heeft, bestaat masturberen vaak naast seks met een partner: ervoor, erna, in plaats van seks of volledig los daarvan.

Onderzoekers discussiëren al langer over de vraag welke rol masturbatie speelt binnen relaties. Is het een aanvulling op een actief seksleven, of juist een vervanging als seks ontbreekt?

Oude theorie: mannen compenseren, vrouwen vullen aan

Lange tijd dachten seksuologen dat mannen en vrouwen masturbatie verschillend gebruiken. Bij mannen werd het vooral gezien als compensatie: wie weinig seks heeft, masturbeert meer. Bij vrouwen gold juist het tegenovergestelde. Vrouwen die vaker masturbeerden, zouden ook vaker seks hebben en meer tevreden zijn.

Die verschillen werden vaak verklaard door ideeën over seksueel verlangen: mannen zouden een meer spontaan verlangen hebben, vrouwen een meer contextafhankelijk verlangen.

Nieuwe onderzoek zet vraagtekens bij oude theorieën

Het nieuwe onderzoek zet daar vraagtekens bij. Zowel bij mannen als bij vrouwen blijkt dat degenen die het meest masturberen, vaak minder seks hebben dan ze zouden willen. Met andere woorden: masturbatie fungeert steeds vaker als compensatie, ongeacht gender.

Daarnaast hangt frequente masturbatie samen met seksuele problemen, bij jezelf of je partner, en met ontevredenheid over het seksleven. Dat wijst erop dat mensen zelfbevrediging gebruiken om met onvervulde verlangens om te gaan.

Seksrecessie speelt een rol

Volgens de onderzoekers past dit in een bredere trend: wereldwijd hebben mensen minder seks dan vroeger. Die zogenoemde ‘seksrecessie’ kan ertoe leiden dat masturbatie vaker wordt ingezet als alternatief.

Tegelijkertijd zijn seksuele normen veranderd. Vooral vrouwen masturberen meer dan voorheen, mogelijk doordat het taboe rond vrouwelijke zelfbevrediging afneemt en er meer aandacht is voor vrouwelijk plezier.

Masturberen betekent niet automatisch een seksloze relatie

Dat iemand masturbeert, betekent niet automatisch dat hun relatie seksloos of problematisch is. Zelfbevrediging heeft meerdere functies en is voor veel mensen vooral een vorm van zelfzorg.

Wel laat het onderzoek zien dat het oude idee niet meer klopt. In een tijd waarin mensen minder seks hebben, grijpen zowel mannen als vrouwen vaker terug op zelfbevrediging.

