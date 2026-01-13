Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: seksuele tevredenheid kan soms juist wijzen op angst binnen een relatie

Je vrienden vertellen dat je de avond ervoor ‘de best seks van je leven’ hebt gehad, klinkt als een goed teken van je relatie en seksleven. Toch? Maar wat als die geweldige nachten samengaan met appjes checken, twijfelen waar je staat en een knoop in je maag als de ander even afstand neemt?

Nieuw onderzoek laat zien dat intense seksuele tevredenheid is niet áltijd een bewijs van een gezonde relatie. Soms zegt het juist het tegenovergestelde.

Uit onderzoek, gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, blijkt dat seksuele voldoening lang niet altijd voortkomt uit emotionele veiligheid. In sommige relaties wordt die juist gevoed door onzekerheid en angst om de ander te verliezen.

Onzekere vrouwen rapporteren betere seks

In het onderzoek onder ruim 300 volwassen vrouwen gaven vrouwen met een angstige hechtingsstijl aan dat zij meer opwinding, vaker een orgasme en een hogere seksuele tevredenheid ervaren dan vrouwen met een veilige hechtingsstijl.

Opvallend, want deze vrouwen zijn juist vaker bang om verlaten te worden, hebben meer behoefte aan bevestiging en voelen zich sneller bedreigd door emotionele afstand. Toch rapporteren zij betere seks dan vrouwen die zich veilig voelen in hun relatie.

Seks als geruststelling

Volgens de onderzoekers heeft dat een verklaring. Voor mensen met een angstige hechtingsstijl werkt seks vaak als een vorm van emotionele geruststelling. Fysieke intimiteit onderdrukt tijdelijk de angst om afgewezen te worden en bevestigt dat de relatie nog ‘oké’ is.

Dat maakt seks intens en emotioneel geladen, maar ook kwetsbaar. Als seks uitblijft, tegenvalt of wordt afgewezen, schiet de onzekerheid juist weer omhoog. Seks voelt dan niet alleen fijn, maar noodzakelijk.

Intens niet hetzelfde als intiem

De studie laat zien dat intensiteit en intimiteit vaak door elkaar worden gehaald. Mensen met een veilige hechtingsstijl ervaren seks meestal als prettig en verbonden, zonder dat het voelt als een reddingsboei. Een avond geen seks leidt niet meteen tot paniek of twijfel aan de relatie.

Bij seks die wordt gedreven door onzekerheid voelt dat anders. Die is vaak heviger, urgenter en emotioneler, maar ook minder stabiel. De verbinding hangt af van constante bevestiging, niet van onderliggende rust en vertrouwen.

Vermijdende types zijn juist het minst tevreden

Vrouwen met een vermijdende hechtingsstijl scoorden in het onderzoek het laagst op seksuele opwinding, orgasmes en tevredenheid. Zij ervaren nabijheid sneller als benauwend en houden emotionele afstand. Seks kan dan los komen te staan van echte verbinding of zelfs worden vermeden als het te kwetsbaar voelt.

Dit voorspelt echt een gezond seksleven

De belangrijkste conclusie van het onderzoek: niet je hechtingsstijl, maar je relatie­tevredenheid is de beste voorspeller van seksueel welzijn. Vrouwen die zich emotioneel verbonden voelen met hun partner, scoren op alle vlakken beter: van verlangen tot orgasme en tevredenheid.

Goede seks betekent dus niet automatisch dat alles goed zit. Soms draait seks overuren om onzekerheid te maskeren. En soms is rustige, minder spectaculaire seks juist een teken van iets stevigers.

