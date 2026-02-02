Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Parkinson komt niet alleen door pesticiden, dit zijn mogelijke risicofactoren

Hoewel pesticiden een oorzaak van de ziekte van Parkinson kúnnen zijn, blijkt blootstelling daaraan lang niet de enige factor te zijn die kan bijdragen aan het ontwikkelen van de ziekte. Parkinson komt vaker voor in de noordelijke provincies, bij mannen en bij hoogopgeleiden. Ook neemt het risico toe naarmate je ouder wordt.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door onderzoekers van Universiteit Utrecht en Radboudumc naar het aantal nieuwe patiënten en de verspreiding van parkinson in Nederland tussen 2017 en 2022.

Professor Bas Bloem, neuroloog bij het Radboudumc, zei eerder dat parkinson niet alleen de snelst groeiende hersenziekte is, maar ook een van de meest akelige.

Nieuwe patiënten per jaar stabiel

Het aantal nieuwe patiënten per jaar blijft stabiel. Tussen 2017 en 2022 kregen 3724 mensen per jaar de diagnose parkinson te horen. Het aantal patiënten neemt wel toe, maar dat komt doordat mensen langer leven met deze ziekte. Mensen overlijden eerder mét parkinson, dan áán parkinson.

👇 De ziekte van Parkinson In Nederland leven zo’n 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Door de ziekte van Parkinson gaan bepaalde cellen in je hersenen langzaam kapot, namelijk de cellen die het belangrijke stofje dopamine maken. Dat kan voor allerlei klachten zorgen, zoals traagheid van bewegen, spierstijfheid, stemmingsklachten, slaapproblemen en cognitieve stoornissen. De ziekte is progressief en er bestaat nog geen genezing voor. Wel kunnen de symptomen steeds beter met medicijnen behandeld worden en zijn er nieuwe, veelbelovende behandelmethoden in opkomst.

Uit eerdere onderzoeken weten we dat luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan pesticiden het risico verhoogt. Maar dat zijn niet de enige oorzaken: dit onderzoek laat zien dat risico op de ziekte van Parkinson lijkt te worden bepaald door een samenspel tussen verschillende (omgevings)factoren.

Risicofactoren voor de ziekte van Parkinson

De studie laat duidelijke geografische verschillen zien. In het noorden van Nederland komt parkinson vaker voor dan in het zuiden van Nederland. Hoe dat komt, is nog onduidelijk. Het komt namelijk niet overeen met de verspreiding van mogelijke risicofactoren, zoals luchtvervuiling. De luchtkwaliteit is in het noorden relatief goed.

Verder zagen de onderzoekers dat dat het risico op parkinson toeneemt met de leeftijd, met een piek tussen 75 en 85 jaar. Ook is het risico groter onder mannen en hoogopgeleiden. Voor dat laatste zijn meerdere potentiële verklaringen: zij roken minder (niet-rokers hebben een hoger risico) en ze komen mogelijk sneller bij een specialist, waardoor parkinson eerder wordt herkend.

