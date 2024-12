Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen zin in seks? Goedele Liekens legt uit hoe je het ‘vuurtje’ in jezelf aanwakkert

Soms heb je een periode, of periodes lang, geen zin in seks. Dat kan, je bent echt niet de enige. De Belgische seksuoloog Goedele Liekens legt je uit hoe je volgens haar dat ‘vuurtje’ weer aanwakkert.

Liekens staat bekend om haar seks- en relatieadviezen. Zo leerde ze ons over bambi- en saldoseks, welk standje de kans op een orgasme bij een vrouw vergroot en deed zij een boekje open over de ‘ideale piemel’.

Goedele Liekens over ‘geen zin in seks’

In haar vaste column voor het Belgische HLN komt dit keer ‘zin in seks’ aan bod. De meest gehoorde reden is ‘stress’, schrijft Liekens. „Zeker bij vrouwen.” Liekens benadrukt dat in onze huidige maatschappij vrouwen toch nog vaker geen zin in seks hebben dan mannen. Eerder sprak Metro met seksuoloog Elise van Alderen, die stelt dat seksueel verlangen bij mannen en vrouwen volgens haar hetzelfde werken. „Maar helaas blijft het genot nog steeds vooral gericht op de man”, legde zij uit.

Volgens Liekens wordt ‘zin in seks’ beïnvloed door een hoop factoren. Ze somt een aantal lichamelijke oorzaken op: „Zoals vermoeidheid, overgewicht of bijwerkingen van medicatie.” Over die laatste benadrukt Liekens dat medici lang niet altijd uitleggen dat sommige medicijnen de zin in seks doen verminderen of verdwijnen. Ook noemt ze psychische oorzaken op: „De meest gehoorde is stress, zeker bij vrouwen. Als je een baan, een huishouden, kinderen, en zoveel andere dingen aan je hoofd hebt, sta je minder open voor seks.”

Factoren die behoefte aan seks verminderen

Ze vervolgt: „Daarnaast kun je slecht in je vel zitten, onzeker zijn over je lichaam en negatieve overtuigingen hebben zoals: ‘Ik ben niet leuk/mooi/tof genoeg.’ En ook over seks kun je onzekerheden hebben: angst voor afwijzing, ‘wat gaat hij denken’, ‘zo doet een keurig meisje niet’, ‘ik durf geen initiatief nemen’, ‘ik weet niet goed wat ik moet doen’.”

Maar ook de relatie kan een reden zijn waarom de zin in seks naar de achtergrond verdwijnt. „Vaak is ‘geen zin in seks’ eigenlijk ‘geen zin in seks met jou’. Al die factoren beïnvloeden elkaar en dragen bij tot geen zin in seks.”

Goedele Liekens: ‘Seks is niet proper’

De seksuoloog legt uit dat veel mensen niet naar een therapeut stappen vanwege hun ‘geen zin in seks’-vraagstuk. Liekens maakte daarom een online cursus, samen met een Nederlandse collega. Een cursus met oefeningen voor meer zin in seks. „Waarin je stapsgewijs wordt meegenomen naar ontspanning, je je lichaam leert kennen en positiever gaat denken over je lichaam en seks. Want dat is nodig voor dé sleutel: je kunnen en durven overgeven.”

Volgens Liekens is er een belangrijk onderdeel in de weg naar meer zin. Namelijk: stout durven zijn. „Speelsheid, mysterie, nieuwsgierigheid, die erotische verbeelding, de mogelijkheid om je dingen voor te stellen, of er nu fysiek iets gebeurt of niet. En dat kun je stapsgewijs leren, in eerste instantie bij jezelf en dan bij een partner. Want lieverds, seks is niet proper. Lust is niet proper. En al zeker niet politiek correct. Seks en zin in seks zijn vurig. Met allerlei facetten die we misschien niet durven tonen aan een partner: jaloezie, dominantie of onderdanigheid, sletterig gedrag.”

Egoïstisch

Volgens Liekens zijn seksuele verlangens nu eenmaal egoïstisch, omdat je in jezelf moet durven keren en durft te zeggen: ‘Hier heb ik zin in’.” Iets dat je jezelf volgens haar met de feestdagen cadeau mag geven. „Zodat je er weer aan begint. Want eraan beginnen, da’s al het halve werk.”

